Die ARD/ZDF-Medienstudie 2026 zeigt eine messbare Verschiebung in der Mediennutzung der deutschen Bevölkerung. Während Streamingdienste ihre Reichweite stabilisieren, verzeichnet der Einsatz von Text- und Bildgeneratoren einen stetigen Anstieg. Die Sendeanstalten ARD und ZDF haben neue Daten zur digitalen Mediennutzung vorgelegt. Die Zahlen belegen, wie in der aktuellen ARD/ZDF-Medienstudie zu lesen ist, dass 59 Prozent der Bevölkerung ab 14 Jahren ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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