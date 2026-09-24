München (ots) -Happyend nach Auftakt-Krimi! Dramatisch, aber verdient gewinnt der FC Bayern am 1. EuroLeague-Spieltag in Sofia mit 86:84 gegen Hapoel Tel Aviv. Nach starker Vorstellung im 2. und 3. Viertel, in denen vor allem das Welt- und Europameister-Duo aus Andi Obst (19 Punkte) und Neuzugang Johannes Thiemann (15 Punkte) glänzt, setzt Hapoel im Schlussviertel zur Aufholjagd an und dreht die zwischenzeitlich 18 Punkte Vorsprung der Münchener.Trainer Anton Gavel über diese Zitterpartie: "Sie haben sechsmal in Folge getroffen. Wir haben schwache Shots in der Offensive gehabt. Wenn man das zusammennimmt, ist unsere 18-Punkte-Führung in 3-4 Minuten weg. Das ist die Qualität, die dieses Team von Hapoel Tel Aviv hat." Obst, der zum "Player of the Game" gewählt wird, freut sich über einen "großartigen Teamerfolg über das ganze Spiel. Es war nicht das perfekte Basketballspiel über 40 Minuten. Wir hatten einen großartigen Start in die 2. Hälfte, haben dann aber ein bisschen nachgelassen." Grund zur Freude hat auch Johannes Thiemann, der sein erstes EuroLeague-Spiel für den FC Bayern bestritt und sein erstes in der besten Liga Europas seit dem 4. April 2024 - damals noch für ALBA Berlin: "Ich bin super happy, wieder in der EuroLeague auf dem Platz zu stehen. Für mich ist es einfach Freude, wieder zurück zu sein. Und ein Sieg im ersten Spiel ist der perfekte Start!" Positiv aus Bayern-Sicht auch die Leistung des "gefühlten Neuzugangs" Rokas Jokubaitis: Der Litauer hatte nach einem Kreuzbandriss mit Meniskusschaden, den er sich bei der Basketball-EM 2025 zugezogen hatte, die gesamte Vorsaison verpasst. Bei seinem EuroLeague-Comeback steuert der 25-Jährige 6 Punkte und 6 Assists bei.Weiter geht es für den FC Bayern am kommenden Dienstag, ab 19.30 Uhr live bei MagentaSport im Einzelspiel und in der Konferenz, mit dem nächsten schweren Auswärtsspiel: beim türkischen "Powerhouse" Fenerbahce Istanbul, einem der Topfavoriten auf den Titel - Hexenkessel-Atmosphäre inklusive. Auch in der neuen EuroLeague-Spielzeit übertragen MagentaSport und MagentaTV wieder alle Partien der Regular Season und der Playoffs live und exklusiv sowie an ausgewählten Highlight-Spieltagen in der großen Konferenz. Das MagentaSport Topspiel gibt's kostenlos für alle Basketballfans!Nachfolgend die wichtigsten Clips und Stimmen vom 1. Spieltag der EuroLeague, mit dem Spiel Hapoel Tel Aviv gegen den FC Bayern. Bei Verwendung bitte MagentaSport als Quelle angeben. Am Freitag, ab 19.30 Uhr geht es weiter mit der EuroLeague, wenn unter anderem Bundestrainer Alex Mumbru sein Debüt an der Seitenlinie von Virtus Bologna gibt, auswärts bei Fenerbahce - als Topspiel live und kostenlos für alle Basketballfans!EuroLeague | 1. Spieltag: Hapoel Tel Aviv - FC Bayern München 84:86Link zu den Highlights des Spiels: clipro.tv/player?publishJobID=WFd1eTJEZUw4ZVZjVUxGWmwvY1hDeUpJZGVoY0tYWEFZRFR0STNjeGJiaz0=Wahnsinn! Nachdem Bayern das Spiel im 4. Viertel, trotz 18 Punkten Vorsprung komplett zu verspielen droht, rettet Welt- und Europameister Johannes Voigtmann mit einem sehenswerten Dreier den Sieg! Der Clip dazu: clipro.tv/player?publishJobID=QkV2aGtMQ1ZhMFBWRGoxaDh5Zm42UG80cElZVEtRb0h2eXgzaktENENPaz0=Was macht Bayern da? Im 4. Viertel setzt Hapoel Tel Aviv auf einmal zur großen Aufholjagd an - und dreht tatsächlich zwischenzeitlich das Spiel! Der Clip dazu: clipro.tv/player?publishJobID=eTFicjZyUUg4MFhjZWx4SVpUY1VmRCs0WXFaUzhHcmhOMS9GWXM3UHpXQT0=Und durchatmen! Hapoel Tel Aviv vergibt das letzte Play mit 2,4 Sekunden auf der Uhr, auch dank starker Defense von Bayerns dänischem Neuzugang Tobias Jensen - und der FC Bayern darf doch noch den Auswärtssieg feiern! Der Clip dazu: clipro.tv/player?publishJobID=WUJRRkdXek9FbkNBWVFMbjhYMVVyYlhKaFJkYTgxNEJ6Q3lnZ0dkbUFmdz0=Starker Einstand! Johannes Thiemann mit 15 Punkten in seinem ersten EuroLeague-Spiel für Bayern! Der Clip dazu: clipro.tv/player?publishJobID=VTNMQ2FLaGVKN1ZkYmlKUjl3NldSVGM3NjA4Rll5RlczaWpBYVV0QklaWT0=Andreas Obst, 19 Punkte gegen Hapoel Tel Aviv und Player Of The Game: "Das war ein großartiger Teamerfolg über das ganze Spiel. Es war nicht das perfekte Basketballspiel über 40 Minuten. Wir hatten einen großartigen Start in die 2. Hälfte, haben dann aber ein bisschen nachgelassen. Hapoel ist mit einigen tough Shots zurückgekommen. Wir haben ihnen Selbstvertrauen gegeben. Aber am Ende hat jeder ganz ordentlich abgeliefert. Wir haben bis zum Ende gekämpft und großartige Plays gemacht. So gewinnen wir dann als Team."... was nach der 18-Punkte-Führung mit noch 8:45 auf der Uhr passiert ist: "Wir haben ihnen zu einfache Möglichkeiten gegeben, auf uns zuzulaufen. Wir haben die Würfe zu schnell genommen. Wenn sie ins Laufen kommen, sind sie ein talentiertes Team und können tough Shots auch aus einer guten Defensive machen. Wir müssen die Spielsituationen besser kontrollieren, wenn wir 18 Punkte vor sind. Das ist ein Prozess für die Saison. Aber am Ende haben wir es noch geschafft, das Spiel zu gewinnen - und das spricht für die Leistung des Teams heute."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=VXFrd0Mzc0hPUk1iak82NTZRZGhUNkFiSWZwcDFjSkE5MXNoZkpSdUdFQT0=Johannes Thiemann, 15 Punkte gegen Tel Aviv in seinem ersten EuroLeague-Spiel für Bayern: "Über weite Teile waren wir sehr aggressiv in der Defensive und haben sie aus ihren Plays und ihren Spielstil gebracht - bis auf 5 Minuten im letzten Viertel. Aber mit Ausnahme dessen haben wir einen richtig, richtig guten Job in der Defensive gemacht und auch in der Offensive mit unseren Shots. Das war der Schlüssel."... über sein erstes EuroLeague-Spiel mit Bayern: "Ich bin super happy, wieder in der EuroLeague auf dem Platz zu stehen. Für mich ist es einfach Freude, wieder zurück zu sein. Und ein Sieg im ersten Spiel ist der perfekte Start!"Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=S3RqZDY0ZDZhdkUrYXArMTlLbUN6NjQrNWZ5YUdBc09nc0E0Qnc0SnB1VT0=Anton Gavel, neuer Trainer des FC Bayern: "Zuerst mal Glückwunsch an unsere Spieler, dass wir dieses Spiel gewonnen haben. Natürlich sind wir happy, zu gewinnen. Auswärtsspiele in der EuroLeague sind nie einfach zu gewinnen. Das ist eine großartige Leistung, so zu starten. Wir hatten ein solides 3. Viertel, in dem wir unsere Führung ausgebaut haben. Dann haben wir sie im letzten Viertel ziemlich einfach wieder hergegeben. Ich bin einfach nur happy, dass wir einen Weg gefunden haben, diesen Sieg zu holen."... über die Aufholjagd von Hapoel Tel Aviv: "Sie haben sechsmal in Folge getroffen. Wir haben schwache Shots in der Offensive gehabt. Wenn man das zusammennimmt, ist unsere 18-Punkte-Führung in 3-4 Minuten weg. Das ist die Qualität, die dieses Team von Hapoel Tel Aviv hat. Aber ich bin froh, dass unsere Jungs geduldig geblieben und nicht in Panik geraten sind und einen guten Open Shot gefunden haben und am Ende auch die Stops."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=bjIrYm9zb0Y5NzZXYndLdE9GNW9rNjMzcTV5LzZZb2pDRGRBR1hGbVQ3UT0=Dimitrios Itoudis, Trainer Hapoel Tel Aviv: "Es stand 75:57 [für Bayern, Anm.d.Red.]. [...]Wir sind auf 82:81 gekommen. Im Basketball ist es nie zu spät. Aber wir haben erst dann gemerkt, dass wir physischer spielen und mehr Stops machen müssen. Dadurch sind wir zurückgekommen. Das ist der gute Teil des Spiels. Der andere Teil ist, wie Bayern einfache Looks und einfache Plays bekommen hat. Das ist eine Niederlage, mit der wir in Zukunft umgehen müssen."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=NFAwQVE3Z0RheVM0VTkzUlJEdjdQYmhIbmU4QVhTOU9NVWlTUGEvcG1aUT0=Ab nächster Woche auch BKT EuroCup live - mit so vielen deutschen Klubs wie noch nie!Der BKT EuroCup wird ab dieser Saison auf 32 Teams aufgestockt - Deutschland stellt mit dem letztjährigen Playoff-Teilnehmer Niners Chemnitz, Ratiopharm Ulm, EuroCup-Rückkehrer Skyliners Frankfurt und den Rostock Seawolves, die ihr Debüt in diesem Wettbewerb geben, erstmals vier Teams. Am 1. Spieltag treten am Dienstag, 29. September, Rostock bei Hapoel Jerusalem, Chemnitz bei Tofas Bursa (jeweils live ab 18.50 Uhr) und Frankfurt bei Reyer Venezia (20.20 Uhr) an. Ulm empfängt am Mittwoch, 30. September, Balkan Botevgrad (live ab 18.45 Uhr). MagentaSport zeigt in der Gruppenphase alle Spiele der deutschen Mannschaften und die Playoffs komplett live und exklusiv.BasketballDeutschland: Neue exklusive Doku-Reihe und Basketball-Podcast von MagentaSportDie neueexklusive Doku-Reihe BasketballDeutschland stellt den ganzen Sport wie noch nie ins Rampenlicht: Seit dieser Saison führt das Format die Erzählung des Basketball-Aufschwungs in Deutschland weiter - von den Nationalmannschaften der Männer, dem amtierenden Welt- und Europameister, und der Frauen, die bei der Heim-WM in Berlin sensationell erstmals das Halbfinale erreichten, über 3x3 Basketball bis hin zum Nachwuchs- und Amateurbereich. Basketball Deutschland gibt es exklusiv nur bei MagentaSport und MagentaTV zu sehen. Episode 2 mit dem Titel "Next Step" ist heute erschienen und dreht sich hauptsächlich um die deutschen Basketball-Frauen bei der erfolgreichen Heim-WM in Berlin, dazu kommen noch Einblicke in die Saisonvorbereitung des FC Bayern Basketball - mit besonderem Fokus auf einen der namhaften FCB-Neuzugänge, Welt- und Europameister Johannes Thiemann.In BasketballDeutschland, der Basketball-Podcast von MagentaSport, liefern die Hosts Per Günther, Benni Zander und Basti Ulrich jede Woche mittwochs alles, was die Fans zur EuroLeague wissen müssen - und natürlich auch zur BBL, zu den deutschen Nationalmannschaften der Männer und Frauen und ein bisschen NBA und WNBA dürfen auch nicht fehlen. Kurz gesagt: alles Wichtige sowie jede Menge Unwichtiges und Humorvolles rund um den laut Eigenwerbung "einzig wahren Hallensport". Verfügbar u.a. über Podigee (abteilungbasketball.podigee.io), den MagentaSport YouTube-Kanal und Podcatcher wie Spotify oder Apple Podcasts.Basketball bei MagentaSport und MagentaTVEuropas bester Basketball mit allen Spielen der EuroLeague. Dazu der BKT EuroCup und die Basketball Welt- und Europameisterschaften der Herren, Frauen sowie die U19 und U17-Weltmeisterschaften, weitere Topspiele der deutschen Nationalmannschaften sowie die 3x3 Welt- und Europameisterschaften und weitere 3x3 Top-Events der FIBA World Tour live.Basketball live bei MagentaSport und MagentaTV im ÜberblickEuroLeague | 1. SpieltagFreitag, 25.09.2026ab 18.45 Uhr: Besiktas Istanbul - Valencia Basketab 19.30 Uhr: Fenerbahce Istanbul - Virtus Bolognaab 20.30 Uhr: Partizan Belgrad - Olimpia MailandEuroLeague | 2. SpieltagDienstag, 29.09.2026ab 17.45 Uhr: Dubai Basketball - FC Barcelonaab 18.45 Uhr: Anadolu Efes Istanbul - Real Madrid, Zalgiris Kaunas - Olympiakos Piräusab 19.30 Uhr: EuroLeague-Konferenz, Fenerbahce Istanbul - FC Bayern Münchenab 19.45 Uhr: Roter Stern Belgrad - Hapoel Tel Avivab 20.15 Uhr: Armani Olimpia Mailand - Virtus Bologna, Valencia Basket - Vitoria Baskonia-Gasteizab 20.30 Uhr: Paris Basketball - Partizan BelgradMittwoch, 30.09.2026ab 19.50 Uhr: Maccabi Tel Aviv - Besiktas Istanbulab 20.00 Uhr: Panathinaikos Athen - ASVEL VilleurbanneEuroCup | 1. SpieltagDienstag, 29.09.2026ab 18.50 Uhr: Tofas Bursa - NINERS Chemnitzab 18.50 Uhr: Hapoel Jerusalem - Rostock Seawolvesab 20.20 Uhr: Umana Reyer Venice - Fraport SkylinersMittwoch, 30.09.2026ab 18.45 Uhr: ratiopharm Ulm - Balkan BotevgradPressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147981/6358697