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ratgeberGELD.at
24.09.2026 23:09 Uhr
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Merck & Co. (MRK): Steht die Pharma-Aktie vor der nächsten Welle?

Trigger-Marken und Szenarien für Bullen und Bären!

Rückblick

Von April bis August zeigte die Merck-Aktie eine klare Aufwärtsstruktur. Nach Konsolidierungsphasen im Frühsommer stieg der Kurs dynamisch an und markierte Ende August bei rund 157.50 USD ein markantes Bewegungshoch. Seit dem August-Hoch befindet sich die Aktie in einer geordneten Konsolidierungsphase. Der Kurs bildete fallende Hochpunkte aus, aus denen sich eine abwärtsgerichtete Trendlinie ziehen lässt.

Merck & Co. -Aktie: Chart vom 24.09.2026, Kürzel: MRK Kurs: 150.34 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Der Kurs hat zuletzt wieder nach oben gedreht und die orange Abwärtstrendlinie bei rund 151 USD erreicht. Gelingt der Breakout, liegt das nächste Kursziel im Bereich der letzten Hochs um 157.50 USD und darüber hinaus im projizierten Bereich bis 165 USD. Auf der Unterseite stabilisierte sich die Aktie hervorragend im Bereich um 145 USD. Diese Zone wird zusätzlich durch den gleitenden Durchschnitt EMA 20 dynamisch unterstützt.

Mögliches bärisches Szenario

Fällt der Kurs auf Tagesschlusskursbasis unter 145 USD und unterschreitet dabei auch den gleitenden Durchschnitt EMA 20, ist das logische Ziel der Bären im Bereich um die 142.50 USD (Pivot-Tief). Danach folgt der EMA 50 und das Gap-Close bei rund 137.50.

Meinung

Merck & Co zählt zu den weltweit führenden Pharmaunternehmen und ist nicht mit der deutschen Merck KGaA zu verwechseln. Merck profitiert historisch von starken Blockbuster-Medikamenten, allen voran dem Krebstherapeutikum Keytruda, sowie einem breiten Portfolio an Impfstoffen. Die starke Marktstellung im Bereich der Onkologie und Impfstoffe liefert kontinuierlich solide Umsatz- und Cashflow-Ströme, was den Kurs stützen sollte.

Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

  • Aktuelle Marktkapitalisierung: 365.34 Mrd. USD
  • Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 1.49 Mrd. USD
  • Meine Meinung zu Merck & Co. ist bullisch
  • Quellennachweis: Berichterstattung von Nachrichtenagenturen, Finanzportalen und offiziellen Pressemitteilungen des Unternehmens
  • Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 24.09.2026

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Personen, die Anlageempfehlungen erstellen und weitergeben, sind nach der Verordnung (EU) 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) verpflichtet, alle Beziehungen und Umstände offenzulegen, bei denen damit gerechnet werden kann, dass sie die Objektivität der Empfehlung beeinträchtigen. Dies umfasst insbesondere Interessen oder Interessenkonflikte aller Personen, die die Information erstellt haben bzw. an der Erstellung beteiligt waren.

Für den Finanzinformationsdienst, der vom sog "Journalistenprivileg" nach Art. 20 Abs. 3 UAbs. 4 Gebrauch macht, gelten zusätzlich die Vorgaben des Pressekodex des Deutschen Presserats und die Journalistischen Verhaltensgrundsätzen und Empfehlungen des Deutschen Presserats zur Wirtschafts- und Finanzmarktberichterstattung. Auch danach sind Interessenskonflikte bei der Erstellung oder Weitergabe von Anlageempfehlungen oder Anlagestrategieempfehlungen in geeigneter Weise offenzulegen.

In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

Es liegt kein Interessenskonflikt vor.

Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.

Analyse erstellt im Auftrag von

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