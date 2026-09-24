Merck & Co. (MRK): Steht die Pharma-Aktie vor der nächsten Welle?

Trigger-Marken und Szenarien für Bullen und Bären!

Rückblick

Von April bis August zeigte die Merck-Aktie eine klare Aufwärtsstruktur. Nach Konsolidierungsphasen im Frühsommer stieg der Kurs dynamisch an und markierte Ende August bei rund 157.50 USD ein markantes Bewegungshoch. Seit dem August-Hoch befindet sich die Aktie in einer geordneten Konsolidierungsphase. Der Kurs bildete fallende Hochpunkte aus, aus denen sich eine abwärtsgerichtete Trendlinie ziehen lässt.

Merck & Co. -Aktie: Chart vom 24.09.2026, Kürzel: MRK Kurs: 150.34 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Der Kurs hat zuletzt wieder nach oben gedreht und die orange Abwärtstrendlinie bei rund 151 USD erreicht. Gelingt der Breakout, liegt das nächste Kursziel im Bereich der letzten Hochs um 157.50 USD und darüber hinaus im projizierten Bereich bis 165 USD. Auf der Unterseite stabilisierte sich die Aktie hervorragend im Bereich um 145 USD. Diese Zone wird zusätzlich durch den gleitenden Durchschnitt EMA 20 dynamisch unterstützt.

Mögliches bärisches Szenario

Fällt der Kurs auf Tagesschlusskursbasis unter 145 USD und unterschreitet dabei auch den gleitenden Durchschnitt EMA 20, ist das logische Ziel der Bären im Bereich um die 142.50 USD (Pivot-Tief). Danach folgt der EMA 50 und das Gap-Close bei rund 137.50.

Meinung

Merck & Co zählt zu den weltweit führenden Pharmaunternehmen und ist nicht mit der deutschen Merck KGaA zu verwechseln. Merck profitiert historisch von starken Blockbuster-Medikamenten, allen voran dem Krebstherapeutikum Keytruda, sowie einem breiten Portfolio an Impfstoffen. Die starke Marktstellung im Bereich der Onkologie und Impfstoffe liefert kontinuierlich solide Umsatz- und Cashflow-Ströme, was den Kurs stützen sollte.

Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

Aktuelle Marktkapitalisierung: 365.34 Mrd. USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 1.49 Mrd. USD

Meine Meinung zu Merck & Co. ist bullisch

Quellennachweis: Berichterstattung von Nachrichtenagenturen, Finanzportalen und offiziellen Pressemitteilungen des Unternehmens

Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 24.09.2026

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

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