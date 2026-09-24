NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Hellofresh nach reduzierten Jahreszielen auf "Buy" mit einem Kursziel von 8,35 Euro belassen. Der Kochboxenversender habe eine weitere enttäuschende Vorabmeldung zu den anstehenden Quartalszahlen vorgelegt, schrieb Giles Thorne in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Dies sollte die ohnehin bereits am Tiefpunkt befindliche Marktstimmung für Hellofresh weiter eintrüben./rob/edh/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2026 / 15:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2026 / 15:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE000A161408
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2026 / 15:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2026 / 15:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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