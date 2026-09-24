Polkadot News: DOT testet dreimal dieselbe Widerstandslinie und baut trotzdem höhere Tiefs

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DOT hat im September 2026 dreimal die Widerstandslinie bei 1,25 Dollar getestet und wurde jedes Mal abgewiesen. Am Donnerstag fiel der Kurs um fünf Prozent auf rund 1,08 Dollar nach einer breiten Marktschwäche, die 610 Millionen Dollar an Liquidationen im gesamten Kryptomarkt auslöste. Das Interessante ist nicht der Rückgang, sondern das, was darunter passiert: Jeder Rücksetzer hat ein höheres Tief gebildet, und der 200-Tage-EMA dreht nach oben. Die Entwicklungen der letzten Wochen liefern Gründe für beides, Optimismus und Vorsicht, während ein Presale abseits der Schlagzeilen an Tempo gewinnt.

Polkadot News September 2026: Was bedeutet der dreifache Test am Widerstand?

DOT sprang Anfang September von 0,85 Dollar auf 1,28 Dollar, fiel zurück auf 1,00 Dollar und stieg am 23. September erneut Richtung 1,25 Dollar. Der Kurs wurde zum dritten Mal an der Marke von 1,2512 Dollar abgewiesen, laut CoinGabbar. Nach jeder Ablehnung bildete DOT ein höheres Tief: erst bei 1,00 Dollar, nun bei 1,08 Dollar. Der 200-Tage-EMA steigt und liegt bei 1,009 Dollar, was den Trend als aufwärtsgerichtet bestätigt. Auf Wochensicht steht DOT trotz des heutigen Rücksetzers knapp 20 Prozent im Plus. Die Marktkapitalisierung liegt bei rund 2 Milliarden Dollar auf Rang 42, laut CoinMarketCap. Das Handelsvolumen in den letzten 24 Stunden beträgt rund 200 Millionen Dollar, ein Rückgang von 25 Prozent.

Polkadot 2.0 ist live mit dem neuen Agile-Coretime-Modell, das starre Parachain-Auktionen durch flexible Rechenzeit ersetzt. Blockspace wird jetzt als Ressource gehandelt, und Entwickler zahlen nur, was sie tatsächlich verbrauchen. Die dotUSD-Abstimmung in Referendum 1944 erhielt 97,5 Prozent Zustimmung mit 2,31 Millionen DOT dafür und nur 59.900 dagegen. Die monatlichen aktiven Adressen haben sich verdoppelt und liegen über 80.000 Nutzern. Der 21Shares TDOT ETF verzeichnete nach zwei Monaten Pause frische Zuflüsse von 663.000 Dollar. Im März senkte Polkadot die jährliche Token-Ausgabe um 53 Prozent und führte eine feste Obergrenze von 2,1 Milliarden DOT ein, was den Inflationsdruck deutlich gesenkt hat.

Ein Ausbruch über 1,25 Dollar könnte den Weg Richtung 1,50 Dollar öffnen, doch bisher hält der Widerstand. Die konservative Prognose für Q4 reicht von 0,86 bis 1,16 Dollar. DOT hat 17.000 GitHub-Commits und echte Technik, aber die Mathematik einer Zwei-Milliarden-Bewertung lässt sich nicht überlisten. Selbst wenn DOT 1,50 Dollar erreicht, wäre das ein Plus von 40 Prozent, solide für einen Altcoin, aber kein Vielfaches. Die frühen Gewinne, die aus Presales entstehen, folgen einer anderen Mathematik. Wer nach einem Einstieg vor dem großen Kurssprung sucht, muss tiefer in den Markt schauen.

Pepeto: Warum dieser Presale in jeder Polkadot News Diskussion auftaucht

DOT hat drei Anläufe gegen 1,25 Dollar gebraucht und keinen geschafft. In derselben Zeit hat der Pepeto-Presale 10,38 Millionen Dollar eingesammelt, ohne dass der Token überhaupt an einer Börse gehandelt wird. Der Unterschied: Pepeto muss keinen Widerstand durchbrechen. Der Preis steigt mit jeder Presale-Runde automatisch, und wer jetzt kauft, sitzt beim Listing auf einem Vorsprung, den Nachzügler in Dollar bezahlen.

Die Bridge verbindet fünf Blockchains von Ethereum bis Solana und überträgt Token in unter 60 Sekunden. Die Gebühr liegt bei null, während andere Bridges 15 bis 50 Dollar verlangen und Kapital für Stunden sperren. Pepeto beseitigt beides. Die Börse, die Bridge und der Sicherheitsscanner laufen alle bereits im Livebetrieb, nicht auf einer Roadmap.

Der Gründer erschuf den ersten Pepe-Token, der mit reiner Meme-Energie 11 Milliarden Dollar erreichte. Diesmal steht ein vollständiges Set an funktionierenden Werkzeugen hinter dem Coin. SolidProof hat die gesamte Codebasis und die Teamstruktur vor dem Presale-Start geprüft und verifiziert, was das Risiko eines fehlerhaften Vertrags von Anfang an beseitigt hat. Ein ehemaliger Binance-Entwickler verantwortet die Smart Contracts.

PepetoSwap erhebt null Gebühren, und ein Swap über 1.000 Dollar spart dort 3 Dollar gegenüber Uniswap. Der Scanner prüft 42 Punkte auf jedem Vertrag, bevor ein Trade freigeschaltet wird. Beim aktuellen Presale-Preis von 0,000000188 Dollar ist das Fenster offen, aber jede gefüllte Runde zieht den Preis nach oben.

Fazit

DOT hat starke Technik, aber eine Zwei-Milliarden-Bewertung, die jede Rallye deckelt. Pepeto liegt bei einem Bruchteil dieser Bewertung, mit einer aktiven Börse, einer laufenden Bridge, einem auditierten Code und 10,38 Millionen Dollar an Kapital im Presale. Der erste Pepe-Coin schaffte 11 Milliarden ohne ein einziges Produkt, und dieser hat mehrere. Auf pepetocoin.com steht der aktuelle Einstiegspreis. Jede Runde, die sich füllt, erhöht ihn, und wer erst nach dem Listing kauft, kauft den Aufschlag der frühen Wallets mit.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was sind die wichtigsten Polkadot News im September 2026?

Polkadot 2.0 ist live mit Agile Coretime. Die dotUSD-Abstimmung erhielt 97,5 Prozent Zustimmung. Der TDOT ETF verzeichnete frische Zuflüsse, und DOT bildet trotz gescheiterter Ausbrüche höhere Tiefs.

Warum gilt Pepeto als einer der stärksten laufenden Presales?

Der Presale hat 10,38 Millionen Dollar angezogen, während die Börse, der Scanner und die Bridge bereits live laufen. Alle Details und der aktuelle Einstiegspreis stehen auf der offiziellen Pepeto-Website pepetocoin.com.