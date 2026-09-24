Frankfurt am Main (ots) -Acht Texte zum Wirtschaftsgeschehen wurden heute Abend mit dem 20. Deutschen Journalistenpreis 2026 ausgezeichnet. Sie sind im Volltext und als PDF auf www.djp.de/preistraeger einsehbar, ebenso alle weiteren nominierten Artikel, jeweils versehen mit einer kurzen Inhaltsangabe.Mit der Kraft des Wortes entfalten die prämierten Autorinnen und Autoren ein breites inhaltliches Spektrum zu Themen der Wirtschaft. Sie porträtieren zwei Lieferdienstfahrer aus Indien, die eigentlich zum Studium nach Deutschland gekommen sind, ebenso einen Datenannotator in Nairobi, der dort unter gleichfalls prekären Bedingungen künstliche Intelligenz trainiert. So werden die globalen Strukturen dahinter transparent. Die Leserinnen und Leser bekommen die Auswirkungen des Wassermangels journalistisch vorbildlich vor Augen geführt: für die Trinkwasserversorgung Berlins im Konflikt mit der touristischen Entwicklung der Lausitz, für den zum Erliegen kommenden Schiffsverkehr auf der Elbe oder für die Landwirtschaft der Jesiden im Irak. In weiteren Texten geht es um Sicherheitsgefahren durch den Handel mit Handy-Standortdaten, um ein gescheitertes Bauprojekt der Bundesbank und den Unternehmer Wolfgang Grupp.Die Preisverleihung wurde als Livestream aus dem Fernsehstudio übertragen. Die Sieger waren virtuell zugeschaltet und gaben im Gespräch mit Vertretern der Jury Einblick in die Entstehung und Wirkung ihrer Beiträge. Die Aufzeichnung ist in Kürze auf www.djp.de dauerhaft abrufbar.Insgesamt wurden 582 Artikel aus 100 Medien in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Luxemburg eingereicht oder empfohlen. Sie wurden recherchiert und geschrieben von 497 Journalistinnen und Journalisten. Alle Texte lagen den mehr als 100 Jurymitgliedern (https://www.djp.de/jury/2026) in anonymisierter Form vor, in einheitlichem Schriftbild ohne Layout und Bilder: Allein die Kraft des Wortes zählt.Partner des Deutschen Journalistenpreises und seines Clubs sind BMW, Commerzbank, dm-drogerie markt, Huawei, Signal Iduna und der Verband der Chemischen Industrie (VCI).Pressekontakt:Volker NorthoffDeutscher JournalistenpreisTelefon: +49 69 408980-00Telefax: +49 69 408980-10E-Mail: info@djp.deOriginal-Content von: djp - Deutscher Journalistenpreis, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/67573/6358702