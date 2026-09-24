Eine überarbeitete Vergütungsstruktur, eine neue Partnerakademie und ein neu gestaltetes Partnerportal bieten den Partnern einen klareren Weg für den Vertrieb und den Support von agentenbasierten Druck- und Dokumenten-Workflows.

Vasion , die intelligente Plattform zur Druckautomatisierung, auf die weltweit mehr als 14.000 Unternehmen vertrauen, hat heute eine umfassende Neugestaltung ihres globalen Partnerprogramms vorgestellt. Das Programm bietet die Ressourcen, die Partner von Vasion erwarten: kontinuierliche Anreize, ein strukturiertes Onboarding, umfassende Unterstützung sowie ein neu gestaltetes Portal allesamt darauf ausgelegt, Partnern dabei zu helfen, zu wachsen, im Wettbewerb zu bestehen und bessere Kundenergebnisse zu erzielen, während agentische KI die Art und Weise verändert, wie Unternehmen ihre Arbeitsabläufe automatisieren.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260924183422/de/

Agentische Druck- und Dokumenten-Workflow-Umgebungen stellen nach wie vor eine oft übersehene Chance für den Vertrieb dar, während Unternehmen mit Hochdruck auf die agentische Automatisierung hinarbeiten. IDC prognostiziert, dass bis zum Jahr 2026 40 aller Stellen bei den Global-2000-Unternehmen die Zusammenarbeit mit KI-Agenten beinhalten werden, wodurch traditionell seit langem etablierte Positionen auf Einstiegs-, Mittel- und Führungsebene neu definiert werden[1].

Die Untersuchungen von IDC zeigen, dass diese neue Klasse von KI nicht nur die Innovationsgeschwindigkeit von Unternehmen neu gestaltet, sondern auch die Art und Weise, wie Arbeit in allen Branchen erledigt wird[1]. Eine Studie von Quocirca liefert einen druckspezifischen Datenpunkt: Weniger als die Hälfte (47 %) der IT-Entscheidungsträger plant, im Jahr 2026 in die Modernisierung der Druckinfrastruktur zu investieren, während 64 beabsichtigen, ihre Investitionen in KI zu erhöhen, und 63 planen, ihre Investitionen in die intelligente Dokumentenverarbeitung zu steigern[3].

Bei dieser Lücke geht es nicht nur um Technologie, sondern auch darum, wer den Unternehmen dabei hilft, sie zu schließen. Laut einer IDC-Umfrage aus dem Jahr 2026[2] "spiegelt die Tatsache, dass Systemintegratoren und IT-Beratungspartner als die am meisten geschätzte Partnerart eingestuft werden, wider, wie komplex die Bereitstellung in der Produktion tatsächlich ist. Zuverlässige agentenbasierte KI im IT-Betrieb ist kein rein technologisches Problem, und Unternehmen, die dies frühzeitig erkennen, erzielen schnellere Fortschritte." Die Partner-Community von Vasion spielt eine zentrale Rolle dabei, diese Lücke zu schließen. Das überarbeitete Programm sorgt für eine einheitliche Ausrichtung der Partner auf die Strategie, belohnt kontinuierliche Verkaufstätigkeit und würdigt Fachkompetenz in jeder Phase der Zusammenarbeit.

"Unsere Partner vertrauen auf TD SYNNEX, wenn es um das Fachwissen, die Unterstützung und die Förderung geht, die erforderlich sind, um innovative Technologien auf den Markt zu bringen. Dieses aktualisierte Programm von Vasion bietet ihnen mehr Klarheit und Flexibilität beim Aufbau ihrer Vasion-Geschäftsbereiche gemeinsam mit uns", erklärte Scott Young, SVP, Vendor Management, TD SYNNEX. "Durch die Reduzierung der Komplexität und die Schaffung einheitlicher Anreize versetzt dies die Partner in die Lage, Lösungen effektiver zu skalieren, bessere Ergebnisse für die Kunden zu erzielen und das langfristige Geschäftswachstum voranzutreiben."

Zu den Programmverbesserungen gehören:

Ein besseres Partnererlebnis: Ein neu gestaltetes Partnerportal bietet Partnern einfachen Zugriff auf die Registrierung von Geschäften, Schulungsinhalte und Onboarding-Prozesse, ergänzt durch individuelle Unterstützung bei der Einführung und gemeinsam vermarktete Vertriebsinstrumente, um eine schnellere Wertschöpfung zu ermöglichen.

Ein neu gestaltetes Partnerportal bietet Partnern einfachen Zugriff auf die Registrierung von Geschäften, Schulungsinhalte und Onboarding-Prozesse, ergänzt durch individuelle Unterstützung bei der Einführung und gemeinsam vermarktete Vertriebsinstrumente, um eine schnellere Wertschöpfung zu ermöglichen. Verbesserte Befähigung in allen Funktionen: Neue Support-Ressourcen dienen der Abstimmung der Partner in Bezug auf Strategie, Produkte und gemeinsamen Vertrieb. Partner Elevate ist eine themenbezogene monatliche Webinar-Reihe, die Partner über strategische Produktneuheiten, praxisorientierte Taktiken für den gemeinsamen Vertrieb und Maßnahmen zur Pipeline-Optimierung auf dem Laufenden hält. Das Partner Playbook bietet umfassende Inhalte zu Strategierahmenwerken, Best Practices im Vertrieb, Battle Cards, Messaging, Sales-Play-Karten und vertikalen Lösungen. Die neue Vasion Partner Academy führt aktualisierte Zertifizierungspfade in den Bereichen Vertrieb, technischer Vertrieb und technischer Support ein. Zertifizierungsprüfungen, ergänzt durch digitale Abzeichen und Zertifikate, die die Fachkompetenz der Partner auf dem Markt bestätigen

Neue Support-Ressourcen dienen der Abstimmung der Partner in Bezug auf Strategie, Produkte und gemeinsamen Vertrieb. ist eine themenbezogene monatliche Webinar-Reihe, die Partner über strategische Produktneuheiten, praxisorientierte Taktiken für den gemeinsamen Vertrieb und Maßnahmen zur Pipeline-Optimierung auf dem Laufenden hält. Das bietet umfassende Inhalte zu Strategierahmenwerken, Best Practices im Vertrieb, Battle Cards, Messaging, Sales-Play-Karten und vertikalen Lösungen. Die neue Vasion führt aktualisierte Zertifizierungspfade in den Bereichen Vertrieb, technischer Vertrieb und technischer Support ein. Zertifizierungsprüfungen, ergänzt durch digitale Abzeichen und Zertifikate, die die Fachkompetenz der Partner auf dem Markt bestätigen Überarbeitete Partnerleitfäden: um jeden Partnertyp an die Vorgehensweisen anzupassen, die zu seiner Vertriebsweise passen.

um jeden Partnertyp an die Vorgehensweisen anzupassen, die zu seiner Vertriebsweise passen. Kontinuierliche Prämien mit dem Vasion Partner Accelerator: Eine kontinuierliche Anreizstrategie als Ersatz für punktuelle SPIFs, bei der Partner an jedem Tag des Jahres für Geschäftsanmeldungen, Verkaufschancen und abgeschlossene Umsätze belohnt werden.

"Wir haben diese Neugestaltung mit einer einfachen Frage begonnen: Was erwarten unsere Partner in jeder Phase der Zusammenarbeit von uns?", sagte Reza Parsia, Global Vice President, Channel and Partnerships. "Die Lösung bestand in Sicherheits- und Modernisierungskonzepten, hinter denen sich die Partner stellen können, in stets verfügbaren Anreizen, die kontinuierliche Verkaufstätigkeiten belohnen, sowie in einer Zertifizierungsakademie, die das Fachwissen der Partner bestätigt und nun auch auf das agentenbasierte Druckmanagement ausgeweitet wird. All dies haben wir in ein Portal integriert, das die Unterstützung der Partner und die Registrierung von Geschäften mühelos gestaltet."

Im Mittelpunkt der Neugestaltung steht eine "Partner-First"-Philosophie: Partner sollen dafür belohnt werden, gemeinsam mit Vasion zu wachsen, und nicht dazu aufgefordert werden, sich den Zugang zum Programm zu erkaufen. Marketingentwicklungsfonds stehen den Partnern zur Verfügung, die gemeinsam mit Vasion investieren. Unterstützungsmaßnahmen, Anreize und Tools sind auf ein Ziel ausgerichtet: Vasion-Partner sollen zu dem Anbieter werden, den Kunden wählen, wenn es darum geht, den Druck zu modernisieren, die Ausgabeprozesse zu automatisieren und den Helpdesk wieder in die eigene Hand zu nehmen.

Verfügbarkeit

Das überarbeitete globale Partnerprogramm steht ab sofort Vasion-Wiederverkäufern, MSPs, Distributoren und Technologiepartnern weltweit zur Verfügung. Bestehende und potenzielle Partner können sich unter vasion.com/partners näher informieren

Über Vasion

Vasion ist ein führender Anbieter im Bereich der intelligenten Druckautomatisierung, der die digitale Transformation für alle zugänglich macht, indem er Druckserver überflüssig macht, Druckumgebungen konsolidiert und Dokumenten-Workflows digitalisiert. Bekannt als Pioniere des serverlosen, direkten IP-Drucks mit PrinterLogic, definieren wir nun das moderne Ausgabemanagement mit einer der weltweit sichersten Cloud-nativen Plattformen neu: Vasion verfügt über die Zertifizierungen nach ISO 42001 und ISO 27001, einen SOC-2-Typ-II-Bericht und hat die FedRAMP-High-Zulassung erhalten. Mehr als 14.000 Kunden weltweit, darunter Hunderte der weltweit führenden Unternehmen, setzen die Software von Vasion ein, um ihre Druckumgebungen zu modernisieren, zu konsolidieren, zu automatisieren und zu sichern, während sie gleichzeitig agentenbasierte KI auf der Dokumentebene durch Funktionen wie "Print Agent" und "Forms Agent" innerhalb von Vasion Automate[4] implementieren und nutzen. Erfahren Sie mehr unter vasion.com.

Hinweise für die Redaktion: Quellenangaben zu den oben genannten Statistiken:

[1] IDC Pressemitteilung, "IDC FutureScape 2026 Predictions Reveal the Rise of Agentic AI and a Turning Point in Enterprise Transformation," 23. Oktober 2025.

[2] IDC Survey: Early Adopters of Agentic AI Use Cases Within the IT Operations Function, 2026, US54569826, Juni 2026.

[3] Quocirca research, cited in "Vasion Intelligent Print Automation targets the print modernisation gap," Quocirca, 8. Juli 2026

[4] Vasion Automate product pages describing VAI (Vasion Artificial Intelligence) and its specialized agents: Print Agent, Forms Agent, Agent Workflow Step. https://vasion.com/automate/ und https://vasion.com/products/vasion-automate/

2026 Vasion, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Vasion, Vasion Automate, PrinterLogic Output und PrinterLogic sind Marken oder eingetragene Marken von Vasion, Inc. Andere Firmen- und Produktnamen sind möglicherweise Marken ihrer jeweiligen Eigentümer.

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