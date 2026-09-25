Anerkennungs-Highlights der Führungsleistung von Naser Taher beim Ausbau der MultiBank Group zu einem globalen Finanzinstitut

Naser Taher, Gründer und Chairman der MultiBank Group, eines der weltweit größten und am strengsten regulierten Online-Finanzderivate-Unternehmen, wurde bei den Gulf Business Awards 2026 zum Financial Leader of the Year gekürt. Die Auszeichnung war Teil der Editor's Choice-Kategorie und wurde im Rahmen der Verleihungszeremonie am 23. September im The Ritz-Carlton JBR (Dubai) präsentiert.

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Naser Taher, Founder and Chairman of MultiBank Group, one of the world's largest financial derivatives institutions, was named Financial Leader of the Year at the Gulf Business Awards 2026

Die Anerkennung erfolgt, nachdem Naser Taher die Expansion der MultiBank Group mehr als zwei Jahrzehnte lang geleitet hat, von ihrer Gründung im Jahr 2005 bis hin zu einem Finanzinstitut, das heute mehr als vier Millionen Kunden in 100 Ländern betreut. Unter seiner Führung hat die Gruppe eine Präsenz unter mehr als 18 Finanzaufsichtsbehörden auf fünf Kontinenten aufgebaut und ein Handelsvolumen von über 35 Milliarden US-Dollar täglich verzeichnet.

Darüber hinaus hat Naser Taher die Entwicklung der Gruppe sowohl auf den traditionellen als auch den digitalen Finanzmärkten geleitet und die Kompetenzen unter Beibehaltung des Fokus auf Kundenvertrauen und langfristigem Wachstum erweitert.

Getragen von einer Strategie mit den Schwerpunkten Regulierung, internationale Expansion und Innovation, wurde die MultiBank Group zu einem etablierten Namen unter den weltweit führenden Institutionen für Finanzderivate.

Naser Taher, Gründer und Chairman der MultiBank Group, erklärte: "Diese Auszeichnung ist eine Anerkennung für das, was unsere Teams in den vergangenen zwei Jahrzehnten gemeinsam aufgebaut haben. Ich habe die MultiBank Group mit dem klaren Ziel gegründet, ein Finanzinstitut zu schaffen, das Trader weltweit stärkt, wobei gleichzeitig die Finanzmarktentwicklung positiv mitgestaltet wurde. Im Laufe der Zeit habe ich gelernt, dass Vertrauen im Finanzwesen immer der Schlüssel zum Erfolg ist. Im Zuge des Wandels der Branche werden wir unsere Fähigkeiten immer weiter ausbauen und in Innovationen investieren und darüber hinaus das Vertrauen der Kunden auf jedem von uns bedienten Markt gewinnen."

ÜBER MULTIBANK GROUP

Die im Jahr 2005 in Kalifornien (USA) gegründete MultiBank Group ist ein Weltmarktführer im Bereich Finanzderivate, betreut über 4 Millionen Kunden in über 100 Ländern und verzeichnet ein tägliches Handelsvolumen von mehr als 35 Milliarden US-Dollar. Die Unternehmensgruppe ist bekannt für ihre innovativen Handelslösungen, die strikte Einhaltung regulatorischer Vorschriften sowie ihren außergewöhnlichen Kundenservice und bietet ihren Kunden eine breite Palette an Brokerage-Dienstleistungen und Vermögensverwaltungslösungen. Sie wird auf fünf Kontinenten von mehr als 18 der weltweit renommiertesten Finanzaufsichtsbehörden reguliert. Die preisgekrönten Handelsplattformen der Unternehmensgruppe ermöglichen einen Hebel von bis zu 1000:1 für eine vielfältige Produktpalette, darunter Devisen, Edelmetalle, Aktien, Rohstoffe, Indizes und Kryptowährungen. Die MultiBank Group wurde für ihre herausragenden Handelsleistungen und die Einhaltung regulatorischer Vorschriften bereits mit über 80 Awards aus dem Finanzbereich ausgezeichnet. Weitere Informationen erhalten Sie auf der Website der MultiBank Group unter MultiBank Group.

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