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Bitcoin durchbrach am 22. September die Marke von 87.000 Dollar und erreichte mit 87.363 Dollar den höchsten Stand seit Januar 2026. Auf dem Weg nach oben wurden mehr als eine Milliarde Dollar an Short-Positionen zwangsliquidiert. Doch am 23. September kam der Rücksetzer, denn unerwartet starke US-Wirtschaftsdaten drückten BTC innerhalb weniger Stunden unter 84.000 Dollar.

Die Bitcoin News dieser Woche erzählen zwei Geschichten gleichzeitig. Die eine handelt von einem Markt, der die Zweifler auslöscht und dabei Milliarden bewegt. Die andere handelt von einem Rücksetzer, der zeigt, wo nach dem Anstieg die eigentliche Chance liegt.

Was steckt hinter den Bitcoin News der letzten 48 Stunden?

Bitcoin brach am 22. September über 86.000 Dollar aus und erreichte ein Tageshoch von 87.363 Dollar. In den 24 Stunden davor wurden Short-Positionen im Wert von über einer Milliarde Dollar zwangsliquidiert laut CryptoTimes. Allein auf Bitcoin entfielen 454 Millionen Dollar an Short-Liquidationen. CryptoQuant stellte fest, dass Bitcoin seinen 365-Tage-Durchschnitt bei 80.500 Dollar überschritten hat, ein Signal, das 2019 und 2023 den Beginn von Bullenmärkten markierte.

US-Spot-Bitcoin-ETFs verzeichneten im September Zuflüsse von über 2 Milliarden Dollar. Doch am 23. September kippte die Stimmung. Der S&P Global US PMI stieg auf 58,4, übertraf die Erwartungen deutlich und schürte Spekulationen über weitere Zinserhöhungen laut InteractiveCrypto. Die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihe kletterte über 5 Prozent. Bitcoin fiel von 87.000 auf unter 84.000 Dollar.

Der Kurs liegt aktuell bei rund 84.300 Dollar, trotz des Rücksetzers ein Wochenplus von 12 Prozent. Selbst ein Anstieg auf 100.000 Dollar wäre von hier ein Plus von 19 Prozent. Bei einer Marktkapitalisierung von 1,33 Billionen Dollar braucht jede Aufwärtsbewegung enormes neues Kapital. Das wirft die Frage auf, wo der stärkere Hebel liegt, wenn der Bitcoin-Anstieg bereits eingepreist ist.

Warum kaufen frühe Anleger gerade Pepeto, während Bitcoin die Schlagzeilen beherrscht?

Jede Bitcoin-Rally bringt Millionen von Menschen zurück an die Börsen, und jeder Handel, den sie dort abschließen, zahlt eine Gebühr an jemanden. Pepeto wurde gebaut, um diese Gebühr auf null zu senken. Beim Handeln geht es heute nicht mehr nur darum, den richtigen Coin zu finden, sondern darum, das zu behalten, was man damit verdient.

Große Fonds handeln über private Vereinbarungen mit winzigen Kosten, während normale Käufer auf Uniswap bei jedem Tausch 0,30 Prozent bezahlen. PepetoSwap, die bereits aktive Börse des Projekts, verlangt 0,00 Prozent und berechnet nur die Netzwerkgebühr für Gas. Zweihundert Trades mit je 5.000 Dollar kosten auf Uniswap 3.000 Dollar und auf PepetoSwap nichts. Das ist Geld, das bei jeder Bitcoin-Bewegung im eigenen Wallet bleibt, statt an eine Plattform zu fließen.

Die Börse nimmt Market-, Limit- und DCA-Aufträge an, und ein privater Relay schützt jeden Handel vor Bots, die sich vordrängeln und den Preis zu Lasten normaler Käufer bewegen. Der Sicherheitsscanner prüft jeden Token vor dem Handel und blockiert diejenigen, die gebaut wurden, um Käufer einzuschließen. All das läuft bereits jetzt, vor der Listung, sodass frühe Käufer die Werkzeuge nutzen, während die Masse noch auf den Bitcoin-Kurs starrt.

Bevor der Presale überhaupt geöffnet wurde, hat SolidProof die gesamte Codebasis einer vollständigen Prüfung unterzogen und das Ergebnis öffentlich bestätigt. Der aktuelle Presale-Preis von 0,000000188 Dollar spiegelt die bevorstehende Listung noch nicht wider, und genau in diesem Abstand liegt das Renditepotenzial für Käufer, die jetzt einsteigen. Mehr als 10,38 Millionen Dollar sind bereits eingegangen, und das Ziel dieser Phase ist fast erreicht. Wenn es voll ist, kostet die nächste Phase mehr. Für Anleger, die das Potenzial eines frühen Einstiegs vor der Listung nutzen wollen, bietet Pepeto genau die Ausgangslage, die vergangene Zyklen als besonders ertragreich bestätigt haben.

Fazit

Bitcoin bei 84.000 Dollar mit 1,33 Billionen Dollar Marktkapitalisierung braucht Monate für jede Verdopplung. Pepeto braucht eine Listung. Die Börse läuft, der Code ist von SolidProof geprüft, und 10,38 Millionen Dollar an Zuflüssen zeigen, dass erfahrene Anleger bereits zugeschlagen haben. Der Presale-Preis steigt mit jeder neuen Phase, und die aktuelle Phase ist fast voll. Wer jetzt nicht handelt, kauft morgen teurer. Alle Zahlen stehen auf der offiziellen Pepeto-Website.

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Häufig gestellte Fragen

Was sind die wichtigsten Bitcoin News im September 2026?

Bitcoin erreichte am 22. September 87.363 Dollar und löste Short-Liquidationen von über einer Milliarde Dollar aus. Am 23. September folgte ein Rücksetzer auf 84.000 Dollar, ausgelöst durch starke US-Wirtschaftsdaten und steigende Anleiherenditen.

Welcher Presale bietet aktuell die besten Werkzeuge für Händler?

Pepeto steht an der Spitze dieser Liste, weil frühe Käufer eine funktionierende Börse zu einem Preis erhalten, der lange vor der Listung auf Binance festgelegt wurde. Alle Einzelheiten stehen auf der offiziellen Pepeto-Website.