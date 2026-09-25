Pionier im Bereich "Decision Intelligence" wurde im aktualisierten "AML Transaction Monitoring Quadrant 2026" von Chartis als "Category Leader" ausgezeichnet

Quantexa belegt Platz 18 und gewinnt im RiskTech100-Ranking 2027 die Auszeichnungen in den Branchenkategorien "Trade Finance" und "Compliance"

LONDON und NEW YORK, Sept. 25, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Quantexa, ein weltweit tätiges Unternehmen für Daten, Analytik und KI-Software, das im Bereich "Decision Intelligence" Pionierarbeit leistet, hat heute bekanntgegeben, dass es im "RiskTech Quadrant" von Chartis Research für AML-Transaktionsüberwachungslösungen als "Category Leader" ausgezeichnet wurde. Diese Auszeichnung bedeutet eine Verbesserung gegenüber dem Chartis-Bericht von 2025, wobei sich Quantexa nun im oberen Bereich des Quadranten "Category Leaders" positioniert und damit eine starke Kombination aus Marktpotenzial und Vollständigkeit des Angebots widerspiegelt. Dies reiht sich zudem in einen allgemeinen Aufwärtstrend in den Untersuchungen von Chartis ein, zu dem auch der anhaltende Aufstieg von Quantexa im "RiskTech100" gehört - dem jährlichen Ranking von Chartis der weltweit führenden Anbieter von Risikotechnologie.

Eine Spitzenposition im Bereich der AML-Transaktionsüberwachung

In der Aktualisierung für das Jahr 2026 sicherte sich Quantexa einen führenden Platz im oberen Bereich des Quadranten, wobei das Unternehmen ein starkes Marktpotenzial mit einer umfassenden Angebotsvollständigkeit verband. Quantexa erzielte besonders hohe Bewertungen in den Bereichen "Daten- und Systemintegration" sowie "Modellierung von Risikotypologien".

Der Bericht von Chartis aus dem Jahr 2026 weist darauf hin, dass sich der Markt weiterhin von der traditionellen, transaktionsorientierten und regelbasierten Erkennung hin zu Verhaltensanalysen, Graphenanalysen, Daten- und Ökosystem-Interoperabilität, der Konvergenz von Betrugsbekämpfung, Geldwäschebekämpfung, Sanktionen und anderen Funktionen im Bereich der Finanzkriminalität sowie dem gezielten Einsatz künstlicher Intelligenz entwickelt. In dem Bericht werden jene Anbieter als am besten für die nächste Marktphase positioniert identifiziert, die "effektive Erkennung mit kontextbezogener Intelligenz, hoher Interoperabilität, flexibler Bereitstellung und nachweisbaren Verbesserungen bei der Untersuchungseffizienz verbinden".

"Quantexa wurde in der Studie 'AML Transaction Monitoring Solutions, 2026: Quadrant Update' von Chartis Research als 'Category Leader' ausgezeichnet, unter anderem aufgrund seiner Datenintegration und -kontextualisierung, die die Grundlage für die Analysefähigkeiten seines integrierten KI-Ansatzes bilden, der überwachtes maschinelles Lernen (ML), unüberwachtes ML und die Verarbeitung natürlicher Sprache unterstützt. Zu den Risikomodellierungsfunktionen des Unternehmens gehören vorgefertigte Modelle für verschiedene AML-Typologien, die explorative Analysen, die Erkennung von Ausreißern, Verhaltensanalysen sowie eine White-Box-Architektur zur Sicherstellung der Modellqualität und -validierung ermöglichen. Das Rahmenwerk basiert auf kontinuierlicher Verbesserung, sauberen Profildaten, einem offenen Bewertungssystem, durch große Sprachmodelle (LLM) gestützten Szenariosimulationen sowie Tests im vollen Umfang, um die Leistungsfähigkeit unter realen Bedingungen zu bestätigen." - Sean O'Malley, Research Director for Financial Crime and Control bei Chartis Research

"Netzwerke der Finanzkriminalität richten sich nicht nach einzelnen Transaktionen, und das sollten wir auch nicht tun. Sie organisieren sich anhand von Beziehungen, Moderatoren und einer gemeinsamen Infrastruktur. Die zunehmende Anerkennung dieser Tatsache in der Branche spiegelt den kontinuierlichen Wandel hin zur kontextbezogenen Überwachung wider, den wir gemeinsam mit unseren Kunden und Partnern vorangetrieben haben: Dabei werden interne und externe Daten miteinander verknüpft, um die Netzwerke hinter den Aktivitäten aufzudecken - und nicht nur die Transaktionen oder Handelsgeschäfte, die diese Netzwerke generieren." - Matthew Long, Global Head of Financial Crime Risk, Financial Services and Government, Quantexa

Quantexa schafft den Sprung in die Top 20 der RiskTech100

Im RiskTech100 2027 Bericht stieg Quantexa auf Platz 18 auf und schaffte damit den Sprung in die Top 20 der Rangliste. Quantexa wurde zudem mit dem RiskTech100-Preis in der Kategorie "Trade Finance" sowie mit dem Preis für "Compliance and Controls" im Bereich "Trade Finance Compliance" ausgezeichnet.

"Der Erfolg des zielgerichteten, datenorientierten Ansatzes von Quantexa im Bereich Risk Intelligence bei Betrugsbekämpfung, Geldwäschebekämpfung, Compliance und verwandten Bereichen spiegelt sich darin wider, dass das Unternehmen in die Top 20 der RiskTech100 2027 vorgestoßen ist", erklärte Sid Dash, Chief Researcher bei Chartis. "Da sich die Risikoanalyse zunehmend über vertikale Silos (Kreditwesen, Lieferkette, Business Intelligence usw.) hinweg erstreckt, hat sich Quantexa dank seiner Fähigkeit, komplexe, miteinander verknüpfte Daten zu verarbeiten, zu einem führenden Anbieter im Bereich der Handelsfinanzierung entwickelt und damit den Kategoriepreis für diesen Sektor gewonnen." - Sid Dash, Chief Researcher, Chartis Research

"In der heutigen, von Unsicherheiten geprägten Welt sind vertrauenswürdige Risikomanager Geschäftspartner, die sich stark am Kunden orientieren und Technologien einsetzen, um Kreditrisiken und die Widerstandsfähigkeit zu steuern, Kapitalressourcen zu optimieren und strategisches Wachstum voranzutreiben. Die Fähigkeit von Quantexa, Informationen - Kunden, Lieferanten, Risiken und Marktereignisse - aufzulösen, miteinander zu verknüpfen und in einen Zusammenhang zu bringen, um so eine einheitliche Sicht auf Risikoökosysteme zu schaffen, bietet Finanzinstituten eine nachvollziehbare, deterministische Grundlage für die unternehmensweite Einführung von KI. Diese Anerkennung bestätigt diesen Ansatz." - Manuel Vicente, Global Head of Risk Solutions, Quantexa

Die Decision-Intelligence-Plattform (DI) von Quantexa basiert auf einer kontextbezogenen Ebene, die Funktionen zur Entitätsauflösung, zum Wissensgraphen und zur Analyse miteinander verknüpft, um interne und externe Daten in großem Maßstab in einen Kontext zu setzen. Dies unterstützt Unternehmen dabei, die Risikoerkennung, Maßnahmen und Geschäftsergebnisse zu verbessern und den steigenden regulatorischen Anforderungen an Transparenz und Modell-Governance gerecht zu werden. Dieser Ansatz bildet die Grundlage für die DI-Plattform von Quantexa, die die internen und externen Daten eines Unternehmens miteinander verknüpft, um Netzwerke, Beziehungen und verborgene Risiken aufzudecken.

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Über Quantexa

Quantexa ist ein weltweit tätiges Unternehmen für Daten-, Analyse- und KI-Software, das Pionierarbeit im Bereich "Decision Intelligence" leistet, um Unternehmen dabei zu unterstützen, anhand kontextbezogener Daten fundierte Entscheidungen zu treffen. Mithilfe der neuesten Fortschritte im Bereich der künstlichen Intelligenz wandelt unsere Decision Intelligence Platform isolierte Daten in vernetzte, kontextbezogene Erkenntnisse um und ermöglicht so den Wandel von einer datengesteuerten zu einer entscheidungsorientierten Organisation. Unsere Kunden nutzen die Technologie von Quantexa, um sich zu schützen, zu optimieren und zu wachsen, indem sie komplexe Herausforderungen im gesamten Unternehmen durch ein modernes Management hinsichtlich Daten, Customer Intelligence, KYC, Finanz- und Wirtschaftskriminalität, Risiko, Betrug und Sicherheit lösen. Das Unternehmen wurde von allen bedeutenden Branchenanalysten als führend in der Kategorie "Decision Intelligence" und als Innovationsführer ausgezeichnet. Quantexa wurde 2016 gegründet, beschäftigt weltweit über 850 Mitarbeiter und hat Zehntausende von Nutzern, die mit Milliarden von Datenpunkten auf der ganzen Welt arbeiten. Weitere Informationen finden Sie unter www.quantexa.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn.

Quellenangaben: Chartis Research, "AML Transaction Monitoring Solutions, 2026: Quadrant Update", Sean O'Malley und Jason Wright, 9. September 2026. Chartis Research, "RiskTech100 2027". Verweise auf Quantexa in Berichten von Chartis stellen keine Empfehlung der Produkte oder Dienstleistungen dieses Unternehmens durch Chartis dar.

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