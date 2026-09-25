Erweiterte operative Funktionen durch zentralisiertes IoT-Konnektivitätsmanagement, hinzu kommt Unterstützung für den eSIM Standard SGP.32

NTT DOCOMO BUSINESS, Inc. (ehemals NTT Communications Corporation) hat heute die Markteinführung von "Pro" bekannt gegeben. Bei dem neuen Angebot in der docomo business SIGN1 -Produktpalette handelt es sich um ein IoT-fokussiertes Network as a Service (NaaS) mit integrierten Sicherheitsfunktionen. "Pro" wurde für den großangelegten, globalen Einsatz vernetzter Produkte entwickelt und unterstützt Kunden bei der Verwaltung und dem Betrieb von zehntausenden IoT-Verbindungen. Der Dienst wird ab März 2027 verfügbar sein.

Das neue Angebot begegnet den Herausforderungen eines fortschrittlicheren Betriebsmanagements durch die zentrale Verwaltung von inländischer und internationaler IoT-Konnektivität, die Automatisierung von Betriebsabläufen und die Systemintegration bei gleichzeitig erhöhter Sicherheit. Es reduziert den betrieblichen Aufwand für Kunden und unterstützt zugleich die kontinuierliche Wertschöpfung durch vernetzte Produkte und Dienstleistungen.

1. Hintergrund

Vor dem Hintergrund des durch Japans sinkende Geburtenrate und alternde Bevölkerung bedingten Arbeitskräftemangels haben verschiedene Branchen wie Fertigung, Logistik, Gesundheitswesen, soziale Infrastruktur und Mobilität in den letzten Jahren arbeitssparende Prozesse und modernere Betriebsabläufe durch autonomes Fahren, Fernüberwachung und den Einsatz von KI vorangetrieben. Zur Unterstützung dieser Initiativen nimmt der Einsatz vernetzter Produkte zu. Dazu gehören Kommunikationsfunktionen, die in Fahrzeugen, Industriemaschinen, Überwachungskameras, medizinischen und anderen Geräten integriert sind. GSMA Intelligence2 prognostiziert, dass die Zahl der IoT-Verbindungen weltweit bis 2030 auf 38,7 Milliarden ansteigen wird, wobei geschäftliche Verbindungen 63 des Gesamtvolumens ausmachen werden.3

Angesichts der zunehmenden Verbreitung vernetzter Produkte ist die Zahl der von Unternehmen betriebenen und verwalteten Verbindungen und Geräte von mehreren Tausend auf mehrere Zehntausend angewachsen, wodurch ein effizienter Betrieb und eine effiziente Verwaltung zunehmend an Bedeutung gewinnen. Unternehmen stehen vor zunehmend komplexen betrieblichen Herausforderungen, wenn es um die Bereitstellung von Dienstleistungen mit vernetzten Produkten in Japan und im Ausland geht, darunter das Lebenszyklusmanagement (Aktivierung, Sperrung und Kündigung von SIMs), die Integration mit externen Systemen, die Überwachung des Kommunikationsstatus und die Behebung von Störungen.

Darüber hinaus wird der Schutz vor unbefugter Kommunikation und Malware-Infektionen infolge von Cyberangriffen auf vernetzte Produkte und die zu ihrer Verbindung genutzten Netzwerke immer wichtiger. Infolgedessen müssen Unternehmen, die Dienstleistungen über vernetzte Produkte anbieten, nicht nur Konnektivität und Geräte effizient verwalten, sondern ihre Dienste auch zuverlässig betreiben und gleichzeitig Sicherheitsmaßnahmen umsetzen, die den Schutz der Kommunikationswege gewährleisten.

2. Die wichtigsten Funktionen und Vorteile von "Pro"

Zusätzlich zu den patentierten Sicherheitsfunktionen, die standardmäßig in dem Dienst enthalten sind,4 bietet "Pro" erweiterte Konnektivitätsmanagement-Funktionen für Unternehmen, die großangelegte IoT-Geschäfte betreiben. Es unterstützt den gesamten Lebenszyklus von IoT-Diensten von der Vereinfachung der SIM-Aktivierung und Erstkonfiguration bei der Bereitstellung großer Mengen an IoT-Geräten über die zentrale Verwaltung von Konnektivität und Geräten in Japan und im Ausland bis hin zur Erleichterung der Systemintegration bei der Erweiterung von Diensten. Dies ermöglicht es Kunden, eine stabile Bereitstellung von Diensten und kontinuierliches Geschäftswachstum zu erzielen und gleichzeitig den betrieblichen Aufwand, die Verwaltungskosten und die mit der Geschäftsexpansion verbundenen Sicherheitsrisiken zu reduzieren.

Die wichtigsten Vorteile von "Pro":

2.1 Automatisierung der SIM-Aktivierung und -Konfiguration

Die Konfiguration und Aktivierung von SIM-Karten im Zusammenhang mit dem Versand und der Bereitstellung von IoT-Geräten werden über ein Portal oder APIs vereinfacht. Darüber hinaus lässt sich durch die Integration mit den Systemen der Kunden und die Automatisierung von Prozessen wie SIM-Aktivierung, -Sperrung und -Kündigung der Zeit- und Arbeitsaufwand für die Einführung von Diensten bei der Bereitstellung großer Gerätemengen reduzieren.

2.2 Zentralisierte Verwaltung inländischer und internationaler Konnektivität und Geräte

Kunden können den Status und die Nutzung von SIMs und Geräten, die in Japan und im Ausland eingesetzt werden, zentral über eine gemeinsame Betriebsplattform überwachen. Darüber hinaus lässt sich durch die Automatisierung der Anomalieerkennung und -benachrichtigung sowie von Prozessen im Zusammenhang mit Vertrags- und Konfigurationsänderungen die Arbeitsbelastung des Betriebspersonals reduzieren, das für die Überprüfung und Handhabung über mehrere Systeme hinweg zuständig ist.

Dank der Integration von Sicherheitsfunktionen können Kunden zudem den Betriebsstatus von SIM-Karten und Geräten sowie Sicherheitsereignisse zentral über eine einzige Plattform überwachen. So kann auf Anomalien schneller reagiert und ein sicherer und stabiler Betrieb der Dienste gewährleistet werden.

2.3 Erweiterung der Mehrwertdienste durch API-Integration

SIM-Informationen und Gerätestatus lassen sich über APIs problemlos in Geschäftssysteme und Serviceplattformen integrieren. Damit können Kunden schnell Mehrwertdienste wie Fernsteuerung und Benachrichtigungen bereitstellen und gleichzeitig den Entwicklungsaufwand bei der Skalierung von Diensten reduzieren.

2.4 Verbesserung von Betrieb und Sicherheit durch Echtzeit-Sichtbarkeit

Durch die Visualisierung von Kommunikations- und Gerätestatus können Kunden den Zustand ihrer Geräte aus der Ferne überprüfen und bei auftretenden Anomalien deren Ursachen ermitteln. Dadurch lassen sich Störungen schneller erkennen und Maßnahmen einleiten. Gleichzeitig reduziert sich der Arbeitsaufwand vor Ort und das Risiko von Serviceunterbrechungen wird gesenkt. Darüber hinaus ermöglicht die Integration der Sicherheitsfunktionen die Erkennung unbefugter Kommunikation sowie die Sperrung von Verbindungen auf Ebene einzelner SIM-Karten. So lassen sich die mit vernetzten Produkten verbundenen Sicherheitsrisiken weiter reduzieren.

2.5 Eine effizientere globale Expansion dank eSIM-Standard SGP.32 5

"Pro" unterstützt den Next-Gen-eSIM-Standard SGP.32 und soll ab März 2027 verfügbar sein. Damit sind Kunden in der Lage, Kommunikationsprofile 6 über ein Portal oder über APIs auch noch nach der Herstellung und Auslieferung der IoT-Geräte zu ändern. So lässt sich das jeweils passende Kommunikationsprofil anwenden, ohne für einzelne Länder oder Regionen separate Produktvarianten fertigen zu müssen. Dies vereinfacht globale Produkt-Rollouts, da ein und dieselbe Produktkonfiguration in mehreren Ländern und Regionen Anwendung findet.7

Ferner können Kommunikationsdienstanbieter nach Betriebsbeginn aus der Ferne gewechselt werden, ohne dass die physischen SIMs ausgetauscht werden müssen. Dies bietet mehr Flexibilität bei betrieblichen Änderungen nach dem Servicestart sowie bei der Optimierung der Kommunikationsumgebung.

3. Verfügbarkeit

März 2027

4. Tarife Antragsverfahren

Interessierte Parteien sollten sich an ihren Vertreter von NTT DOCOMO BUSINESS wenden.

5. Zukünftige Entwicklung

Im Rahmen des Konzepts der AI-Centric ICT Platform 8, einer IKT-Plattform der nächsten Generation, die auf die Anforderungen des KI-Zeitalters zugeschnitten ist, wird NTT DOCOMO BUSINESS auch künftig die Sicherheitsfunktionen weiter ausbauen und die Funktionen zur effektiven Nutzung von IoT-Daten erweitern. Damit wird den vielfältigen IoT-Anwendungsfällen und Kundenanforderungen begegnet, die im KI-Zeitalter entstehen.

1 Ein IoT-fokussiertes NaaS mit integrierten Sicherheitsfunktionen. Siehe Pressemitteilung vom 16. September 2025: Einführung von "docomo business SIGN", ein neuer IoT-Dienst mit integrierten Sicherheitsfunktionen (in japanischer Sprache)

2 Eine Forschungs- und Beratungsabteilung der GSMA (GSM Association), ein internationaler Branchenverband, der die globale Mobilfunkindustrie repräsentiert.

3 Weitere Informationen finden Sie auf der folgenden Website: https://www.gsmaintelligence.com/research/iot-market-forecast-to-2030-connections-by-region-and-vertical

4 Diese patentierte Funktion nutzt auf Threat Intelligence basierende Funktionen zur Bedrohungserkennung und -blockierung, um Kommunikation zwischen IoT-Geräten und bösartigen Servern in Echtzeit zu erkennen. Kunden können die Kommunikation bei Bedarf auf Ebene einzelner SIMs blockieren.

5 Ein von der GSMA festgelegter internationaler Standard für die Fernverwaltung von eSIMs (Remote SIM Provisioning) für IoT-Geräte. Er ermöglicht es, Kommunikationsprofile selbst nach dem Versand der IoT-Geräte aus der Ferne bereitzustellen und zu ändern.

6 Daten, die Vertragsinformationen eines Mobilfunkanbieters mit den für die Netzwerkverbindung erforderlichen Konfigurationsdaten kombinieren. Bei einer eSIM kann der genutzte Mobilfunkanbieter durch das Herunterladen und Wechseln von Kommunikationsprofilen aus der Ferne geändert werden, ohne dass eine physische SIM-Karte ausgetauscht werden muss.

7 Verfügbar in Ländern und Regionen, mit Ausnahme solcher, in denen die Kommunikation regulatorischen Beschränkungen unterliegt.

8 Bezieht sich auf eine IKT-Plattform der nächsten Generation, die für das KI-Zeitalter optimiert ist und auf der Unternehmen KI nutzen, um grundlegende Produktivitätssteigerungen zu erzielen, ihre Wettbewerbsfähigkeit zu stärken und ihre Geschäftsmodelle zu transformieren.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

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