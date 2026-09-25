Ethereum Prognose: ETH fällt unter 2.700 Dollar - und ein Trader sieht trotzdem 8.600 Dollar

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Die Ethereum Prognose steht am 24. September vor einem Widerspruch: ETH fiel innerhalb von 24 Stunden von 2.786 auf 2.641 Dollar, doch ein erfahrener Trader hält an einem Kursziel von 8.600 Dollar fest. Peter Brandt veröffentlichte am 21. September seinen Langfristchart auf X und markierte diesen Wert als technisches Ziel. Seine Bedingung ist eindeutig: Ethereum muss zuerst die 5.000-Dollar-Marke nachhaltig überwinden. Institutionelle Käufer sammeln laut Bybit weiter im Bereich von 2.450 bis 2.770 Dollar und verknappen das Angebot. Welche Marken entscheiden den nächsten Schub, und wo bieten frühe Einstiege die größten Chancen?

Ethereum Prognose am 24. September: Was sagen die Charts nach der Abweisung bei 2.786 Dollar?

ETH handelt am 24. September bei rund 2.641 Dollar laut Cryptonomist. Der Tageschart zeigt eine bullische Struktur über allen drei exponentiellen gleitenden Durchschnitten. Der RSI14 steht bei 59,48 und der tägliche MACD bleibt positiv. Die kurzfristigen Charts drehten jedoch bärisch, nachdem ETH an 2.786 Dollar scheiterte. Der Ein-Stunden-RSI fiel auf 30,82 und der 15-Minuten-RSI liegt bei 24,67, tief im überverkauften Bereich. Die entscheidenden Unterstützungen liegen beim Ein-Stunden-200-EMA bei 2.638 Dollar und beim täglichen S1 bei 2.593 Dollar.

Ein Bruch unter beide Marken würde den Weg zum Bollinger-Mittelband bei 2.546 Dollar und im schlimmeren Fall zum unteren Band bei 2.331 Dollar öffnen. Peter Brandt setzte in seinem Langfristchart 8.600 Dollar als Ziel laut KuCoin. Die Voraussetzung: ein nachhaltiger Ausbruch über 5.000 Dollar. Vom aktuellen Kurs sind das 84 Prozent, nur um die Schwelle zu erreichen.

CoinDCX stellt für September 2.800 Dollar in Aussicht, mit einer Spanne von 2.434 bis 2.950 Dollar. Bybit meldet ein 24-Stunden-Hoch bei 2.786 Dollar und ein Tief bei 2.642 Dollar bei 17,74 Milliarden Dollar Volumen. Institutionelle Anleger sammeln zwischen 2.450 und 2.770 Dollar und verknappen das Angebot. Der Glamsterdam-Fork startet am 6. Oktober im Sepolia-Testnetz und könnte im vierten Quartal als Katalysator dienen. ETH muss sich allerdings erst verdoppeln, um 5.000 Dollar zu erreichen, und genau deshalb suchen erfahrene Anleger nach Einstiegen, bei denen das Vielfache deutlich größer ausfällt.

Pepeto: Eine Null-Gebühr-Börse als Antwort auf hohe Tauschkosten

ETH braucht 84 Prozent allein bis zur Schwelle von 5.000 Dollar, die Brandt als Bedingung für 8.600 Dollar nennt. Wer mit weniger Kapital ein größeres Vielfaches sucht, findet im Presale-Markt einen früheren Einstieg.

Pepeto betreibt bereits eine funktionierende Börse namens PepetoSwap. Sie verdient ihren Platz in steigenden und fallenden Märkten, weil sie eine Gebühr senkt, die jeder Trader zahlt. Auf Uniswap kostet ein Tausch von 1.000 Dollar rund 3 Dollar an Gebühren. Auf PepetoSwap liegt die Tauschgebühr bei 0,00 Prozent, der Nutzer zahlt nur die Netzwerkgebühr. Wer 200 Tauschgeschäfte zu je 5.000 Dollar macht, gibt auf Uniswap 3.000 Dollar an Gebühren ab. PepetoSwap berechnet nichts.

Jeder Tausch wird vorher automatisch gescannt, und ein Handel mit einem Token, der kritische Risiken aufweist, wird blockiert. Der Pepeto-Presale-Preis liegt bei 0,000000188 Dollar, und bisher sind 10,38 Millionen Dollar eingegangen. SolidProof hat den gesamten Code des Projekts geprüft und verifiziert, bevor der Presale geöffnet wurde, was das Risiko eines fehlerhaften Vertrags beseitigt.

Das Ganze läuft über Wallets, die Nutzer bereits verwenden, wie MetaMask oder Trust Wallet. Funktionierende Tools und ein niedriger Preis machen Pepeto für ein breites Publikum interessant. Analysten sehen deshalb erhebliches Renditepotenzial vom Presale-Preis aus. Wer den Anstieg von Ethereum um 80 Prozent von 1.510 Dollar aus beobachtet hat, weiß, dass die frühen Käufer am meisten gewannen. Pepeto steht genau an diesem Punkt, und der Presale auf pepetocoin.com wird nicht billiger.

Fazit

Die Ethereum Prognose deutet auf Aufwärtspotenzial hin, doch ETH ist bereits ein 327-Milliarden-Dollar-Vermögenswert. Deshalb setzen erfahrene Käufer einen Teil ihres Geldes auf frühe Presales. Mit 10,38 Millionen Dollar Kapital und einer gebührenfreien Börse, die bereits läuft, zeigt Pepeto die Merkmale eines Projekts mit echtem Wachstumspotenzial. Jeder, der mit ETH Vermögen aufgebaut hat, machte einen einzigen Schritt: Er kaufte im ICO 2014 zu 0,311 Dollar. Dieselbe Gelegenheit steht jetzt auf der offiziellen Pepeto-Website offen. Jede neue Phase hebt den Einstiegspreis an, und das Renditepotenzial ist am größten, solange der Presale noch läuft.

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Häufig gestellte Fragen

Was sagt die Ethereum Prognose am 24. September 2026?

ETH notiert bei rund 2.641 Dollar nach einer Abweisung bei 2.786 Dollar. CoinDCX setzt das Septemberziel bei 2.800 Dollar, und Peter Brandt sieht langfristig 8.600 Dollar nach einem Bruch über 5.000 Dollar.

Welche Tools bietet Pepeto vor dem Listing an?

Pepeto betreibt eine gebührenfreie Börse, die bereits vor dem Listing läuft. Alle Einzelheiten finden sich auf der offiziellen Pepeto-Website.