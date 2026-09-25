Solana Prognose: 8 Millionen Nutzer am Tag - warum fällt der Kurs trotzdem?

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Solana verzeichnet einen Allzeitrekord von über acht Millionen täglichen aktiven Nutzern und verliert trotzdem drei Prozent an einem einzigen Handelstag. Das wöchentliche Volumen tokenisierter Rohstoffe auf der Blockchain erreicht gleichzeitig 87 Millionen Dollar, ein Anstieg, der das Ökosystem verändert. Der Kurs fällt im Einklang mit dem breiten Kryptomarkt, nachdem Bitcoin am selben Tag 2,87 Prozent verloren hat. Die Solana Prognose hängt jetzt an der Frage, ob die Rekord-Nutzerzahlen den Kurs langfristig stützen können. Auf dem Tageschart zeigt sich ein aufsteigender Kanal, der Analysten seit August bullisch stimmt. Dieser Artikel analysiert die neuesten Daten, ordnet die technischen Signale ein und zeigt, worauf Trader jetzt achten sollten. Abseits der großen Coins entsteht im Presale-Markt eine Bewegung, die viele noch nicht auf dem Radar haben.

Solana Prognose September 2026: Was sagen die Daten?

SOL notiert am 24. September bei rund 113 Dollar und hat in 24 Stunden 3,18 Prozent verloren. Das Tageshoch lag bei 119,66 Dollar, der Tiefstwert bei 113,31 Dollar. Die Marktkapitalisierung liegt laut Bybit bei knapp 67 Milliarden Dollar, das 24-Stunden-Handelsvolumen bei 5,13 Milliarden. Laut CoinGabbar hat Solana einen Allzeitrekord bei den aktiven Adressen aufgestellt, mit über acht Millionen an einem einzigen Tag. SolanaFloor meldet einen sprunghaften Anstieg bei tokenisierten Rohstoffen, deren Wochenvolumen 87 Millionen Dollar erreichte. Solanas Marktanteil in diesem Segment stieg in sieben Wochen von 5 auf 30 Prozent, wobei Raydium 70 Prozent des gesamten Solana-Volumens in diesem Bereich verarbeitet.

Auf dem Tageschart bewegt sich SOL seit August in einem aufsteigenden Kanal mit klar definierten Grenzen. Die 200-EMA liegt bei 93,51 Dollar und bestätigt den langfristigen Aufwärtstrend. Unterstützung findet sich bei 110 Dollar, Widerstand bei 120 Dollar, die obere Kanalgrenze bei 150 Dollar. Ein Tagesschluss unter 110 Dollar würde den Rückfall auf 100 Dollar öffnen. Im bullischen Szenario führt ein Durchbruch über 120 Dollar in Richtung 150 Dollar. Der technische Ausblick bleibt positiv, doch bei der aktuellen Marktkapitalisierung braucht SOL eine lange Rallye für eine Verdopplung. Das wirft die Frage auf, wo in diesem Zyklus der entscheidende Einstieg mit dem größten Potenzial noch offen ist.

Pepeto: Der Presale, den die SOL-Community auf dem Weg zum nächsten Trade findet

Während SOL-Trader auf den Ausbruch über 120 Dollar warten, steht am Markt ein Presale, der nicht auf Versprechen baut. Pepeto hat drei Produkte geliefert, die heute schon laufen, und das unterscheidet dieses Projekt von allem, was der Presale-Markt sonst bietet.

Der Live-Sicherheitsscanner liest den Code jedes Smart Contracts, prüft die Wallets und simuliert einen Kauf und Verkauf auf einer gespiegelten Blockchain, bevor ein echter Trade durchgeht. Erkennt er eine Falle, wird der Trade blockiert. 42 Prüfungen pro Scan, aktiv auf der offiziellen Pepeto-Website. In einem Markt, in dem jede Woche neue Scam-Tokens auftauchen, ist das der Unterschied zwischen Verlust und Schutz.

PepetoSwap erhebt null Gebühren pro Swap. Auf einer großen Plattform kostet ein Tausch über 1.000 Dollar rund 3 Dollar. Auf PepetoSwap kostet er nichts. Über 200 Trades sind das 600 Dollar, die im Wallet bleiben statt bei der Börse. Dieses Geld arbeitet in der Position, nicht gegen sie.

SolidProof hat den gesamten Code geprüft und verifiziert, bevor der Presale startete, was das Vertragsrisiko beseitigt, an dem die meisten neuen Coins scheitern. Der Gründer des allerersten Pepe-Tokens leitet die Entwicklung, ein ehemaliger Binance-Entwickler schreibt die Smart Contracts. Der Presale-Preis liegt bei 0,000000188 Dollar pro Token, und jede neue Phase erhöht die Kosten. Das Renditepotenzial liegt in der Spanne zwischen diesem Preis und dem Listing-Preis, und diese Spanne schrumpft mit jeder Phase. Wer wartet, zahlt mehr.

Fazit

Die Solana Prognose zeigt nach oben, solange der aufsteigende Kanal hält und die Nutzerzahlen wachsen. Doch SOL bei 113 Dollar mit 67 Milliarden Marktkapitalisierung braucht eine lange Rallye für eine Verdopplung. Das Renditepotenzial eines Presale bemisst sich an der Spanne zwischen Einstiegspreis und Listing-Preis. Bei Pepeto ist diese Spanne jetzt am größten, alle drei Tools laufen, der Code ist geprüft, das Listing rückt näher. Wer zum jetzigen Preis einsteigt, positioniert sich vor dem Moment, in dem der Token dem freien Markt begegnet. Alle Details finden Sie auf der offiziellen Pepeto-Website.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Was sagt die SOL-Prognose für September 2026?

SOL notiert bei 113 Dollar in einem aufsteigenden Kanal mit Unterstützung bei 110 und Widerstand bei 120 Dollar. Die täglichen aktiven Nutzer haben mit über acht Millionen einen Rekord erreicht, und tokenisierte Rohstoffe wachsen mit 87 Millionen Dollar Wochenvolumen auf der Blockchain.

Welchen Presale beobachtet die SOL-Community?

Pepeto mit über 10,38 Millionen Dollar im Presale, einer gebührenfreien Börse und einem bevorstehenden Listing. Details auf der offiziellen Pepeto-Website unter pepetocoin.com.