XRP News heute: $31 Millionen liquidiert in 24 Stunden, doch die Options-Daten widersprechen dem Crash

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XRP schoss am 23. September auf $1,65, nur um innerhalb weniger Stunden mehr als 8 Prozent abzugeben. In 24 Stunden wurden $31,48 Millionen an Positionen liquidiert, laut U.Today. Long-Positionen machten $29,54 Millionen aus, Shorts nur $1,94 Millionen, ein Ungleichgewicht von 1522 Prozent. Der gesamte Kryptomarkt verlor in derselben Welle $610 Millionen an gehebelten Positionen. Doch die XRP News dieser Woche erzählen auch eine zweite Geschichte. ETF-Zuflüsse von $20 Millionen und Options-Daten im 95. Perzentil zeigen, dass institutionelles Geld in die Gegenrichtung wettet. Dieser Artikel analysiert beide Seiten und zeigt, wo neben den Schlagzeilen ein Presale-Einstieg auffällt.

Welche XRP News stecken hinter dem Absturz und den ETF-Zuflüssen?

XRP erreichte am 23. September ein Tageshoch von $1,65, bevor der Kurs innerhalb weniger Stunden auf $1,45 abstürzte, laut U.Today. Der Rückgang setzte sich am Donnerstag fort, und XRP handelt aktuell bei rund $1,50 nach einer breiten Marktkorrektur, die $610 Millionen an gehebelten Positionen im gesamten Kryptomarkt auslöschte. Der Token war zuvor von $1,24 am 16. September in acht Tagen um über 30 Prozent gestiegen, was die Überhitzung der gehebelten Positionen erklärt. In 24 Stunden wurden $31,48 Millionen an XRP allein liquidiert, $29,54 Millionen davon waren Long-Positionen, die den Rückgang nicht kommen sahen.

Auf der Gegenseite stehen klare institutionelle Kaufsignale. ETFs zogen am 23. September $20 Millionen an neuen Zuflüssen an, was auf anhaltende Nachfrage hinweist. Die Options-Daten von Coinbase zeigen eine Call-Skew von 9,3 Volatilitätspunkten, im 95. Perzentil aller bisherigen Werte, wie CoinPedia bestätigt. Evernorth Holdings reichte bei der SEC eine Vereinbarung über $30 Millionen ein, gezielt für XRP-Käufe und Aktivitäten im Ökosystem.

CryptoTimes sieht die Basis für den Rest von 2026 bei $1,50 bis $1,90, im Bullenszenario bei $2,10 bis $2,50. Standard Chartered hält trotz der Korrektur an einem revidierten Jahresziel von $2,80 fest, während Crypto Rover ein mittelfristiges Kursziel von $3,20 bis $4,80 auf 12 bis 18 Monate platziert. Der nächste Widerstand liegt bei $1,60, darüber folgt das August-Hoch bei $1,70 als entscheidende Marke. Auf der Unterseite muss $1,40 halten, damit die September-Erholung nicht kippt. Doch die Marktkapitalisierung von $94 Milliarden zeigt, dass XRP enormes neues Kapital braucht, selbst für einen Anstieg von 50 Prozent.

Warum beobachten erfahrene Anleger Pepeto neben XRP?

Während XRP zwischen Liquidationschaos und ETF-Zuflüssen schwankt, bildet sich unterhalb der Schlagzeilen ein ruhigerer Trend. XRP braucht Milliarden an neuem Kapital für jedes weitere Prozent. Genau diese Rechnung treibt Kapital in einen Presale, der mit fertigen Produkten antritt.

Mehr als $10,38 Millionen flossen bisher in den Pepeto-Presale, bei einem Tokenpreis von 0,000000188 Dollar, obwohl der breitere Markt nach unten tendierte. Das Team hat drei funktionierende Tools geliefert, eine gebührenfreie Börse, eine Multi-Chain-Bridge und einen Sicherheitsscanner. Marktbeobachter rechnen mit einem erheblichen Renditepotenzial für Käufer zum aktuellen Presale-Preis, weil alle Produkte bereits vor dem Börsenstart fertig sind.

PepetoSwap arbeitet komplett ohne Handelsgebühren. Bei Uniswap fallen auf $100.000 Swap rund $300 an, bei PepetoSwap null. Die Plattform hat $50 Millionen tägliches Volumen verarbeitet und wächst weiter. Die Bridge verschiebt Token über fünf Chains, darunter Ethereum, Solana und BNB Chain, in unter einer Minute, ohne Wrapping und ohne Veränderung des 420-Billionen-Gesamtangebots.

SolidProof hat den vollständigen Code geprüft und jede Kontrolle bestanden, was den Presale von Tag eins an abgesichert hat. Ein ehemaliger Binance-Experte steuert die Technik, und der Mitgründer führte den ursprünglichen Pepe-Token auf $11 Milliarden, ganz ohne ein funktionierendes Produkt. Diesmal sind alle Tools live, und jede neue Phase hebt den Einstiegspreis weiter an. Das Renditepotenzial ist am größten für Käufer, die zum heutigen Presale-Preis einsteigen, bevor die nächste Stufe den Einstieg verteuert.

Fazit

Die XRP News dieser Woche bewegen Milliarden, aber die Volatilität eines $94-Milliarden-Coins bleibt ein echtes Risiko für die Rendite. Selbst wenn XRP über $1,60 ausbricht, braucht ein Coin auf diesem Niveau die ganze Welt, um sich zu verdoppeln. Pepe Coin verwandelte kleine Käufe ohne ein einziges Produkt in hohe Renditen, und mehr Tools hinter einem Projekt sollten noch größeres Renditepotenzial bieten. Pepeto hat die Tools, den Erbauer und Binance-Listing-Gespräche, die vorankommen. Auf der offiziellen Pepeto-Website läuft der Presale, und mit jeder Stufe steigt der Preis. $10,38 Millionen eingesammeltes Kapital zeigen, dass andere Anleger denselben Einstieg bereits gefunden haben.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was ist die wichtigste XRP News dieser Woche?

XRP fiel am 24. September um 8 Prozent nach einem Anstieg auf $1,65, wobei $31,48 Millionen liquidiert wurden. ETF-Zuflüsse und bullische Options-Daten deuten darauf hin, dass der Aufwärtstrend intakt bleibt.

Warum beobachten Trader Pepeto neben XRP?

Pepeto steht mit $10,38 Millionen Presale-Volumen, einer gebührenfreien Börse und einem Sicherheitsscanner vor dem Listing. Der aktuelle Einstiegspreis bietet das höchste Renditepotenzial. Alle Details auf der offiziellen Pepeto-Website.