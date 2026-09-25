XRP Prognose nach $2,2 Milliarden Wal-Käufen - Warum fiel der Kurs trotzdem 6 Prozent?

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XRP stieg vergangene Woche auf ein Sieben-Monats-Hoch nahe $1,65, fiel dann innerhalb von 24 Stunden um 5,96 Prozent auf $1,50 zurück. Wale hatten in 96 Stunden 1,54 Milliarden XRP im Wert von $2,2 Milliarden gekauft, und trotzdem gab der Preis nach. Die XRP Prognose zeigt dennoch bullische Signale unter der Oberfläche. Die Moskauer Börse startete XRP-Futures, Bitwise reichte einen aktualisierten ETF-Antrag bei der SEC ein, und 3.647 neue Wallets entstanden während der Rally. Dieser Artikel analysiert die Lage und zeigt, wo frühes Kapital gerade hinfließt.

Was treibt die XRP Prognose im September 2026?

XRP schloss am 22. September erstmals seit Februar über $1,544 und beendete vier gescheiterte Ausbruchsversuche laut CaptainAltcoin. Einen Tag später kletterte der Kurs auf $1,65. Analyst Ali Martinez berichtete, dass Großanleger innerhalb von vier Tagen XRP im Wert von $2,2 Milliarden akkumulierten. Ihre Bestände wuchsen laut Santiment von 8,1 auf 9,7 Milliarden Token zwischen dem 16. und 19. September.

Die Moskauer Börse nahm am 22. September XRP-Perpetual-Futures auf laut Blockonomi. Bitwise reichte einen aktualisierten Spot-ETF-Antrag bei der SEC ein. Am 24. September kauften Bitwise- und Franklin-ETF-Kunden zusammen XRP im Wert von $18,04 Millionen. Der RSI lag im oberen 60er-Bereich und signalisierte starken Kaufdruck.

Dann kam der Rücksetzer: XRP fiel am 24. September um 5,96 Prozent auf $1,50, als Händler nach dem Hoch Gewinne mitnahmen. Analyst Crypto Rover setzt sein Kursziel auf $3,20 bis $4,80 in den nächsten 12 bis 18 Monaten. Die entscheidende Hürde bleibt die $1,60-Zone. Ein Tagesschluss darüber öffnet den Weg Richtung $1,80. Wenn Großinvestoren weiter akkumulieren, stellt sich die Frage, wo der beste Einstieg mit dem höchsten Hebel liegt.

Pepeto: Warum dieser Presale trotz XRP-Rally weiter Kapital anzieht

Wer diese Kursbewegung verfolgt, sieht, dass institutionelles Geld gezielt nach frühen Einstiegen mit hohem Renditepotenzial sucht. Genau diese Suche nach dem besten Risiko-Rendite-Verhältnis treibt Kapital in den Pepeto-Presale, der bereits einen anderen Ansatz verfolgt als große Coins mit bestehenden Widerstandszonen.

Der Pepeto-Presale hat bereits über $10,38 Millionen eingesammelt. Die aktuelle Phase füllt sich schnell, und der Preis steigt mit jeder neuen Stufe. Jeden Tag starten neue Token auf Dutzenden von Blockchains. Die meisten davon sind seriös. Manche sind jedoch darauf ausgelegt zu betrügen, mit gefälschten Verträgen, versteckten Mint-Funktionen und Fallen, die auf den ersten Blick sauber wirken. Pepeto hat dafür einen Risikoscanner entwickelt, der 42 Prüfungen pro Vertrag durchführt. Das Tool testet jeden Token auf einer gespiegelten Chain und zeigt ein Ergebnis von 0 bis 100.

Fällt das Ergebnis kritisch aus, wird der Handel gestoppt, bevor Geld abfließt. Dieses Tool steht bei jedem Scan kostenlos zur Verfügung. PepetoSwap ist live und hat bereits $50 Millionen an täglichem Handelsvolumen verarbeitet. Die Swap-Gebühren liegen bei 0,00 Prozent. Ein Trade über $1.000 kostet auf Uniswap $3, auf Pepeto kostet derselbe Trade nichts.

Der Mitgründer hat den originalen Pepe-Coin aufgebaut. Ein ehemaliger Binance-Experte arbeitet im Entwicklerteam. SolidProof hat die gesamte Codebasis in einem vollständigen Audit geprüft und verifiziert, bevor der Presale geöffnet wurde. Diese unabhängige Prüfung beseitigt das Risiko, das die meisten Presales scheitern lässt, bevor sie eine Börse erreichen.

Bei einem Preis von $0,000000188 liegt der Einstieg weit unter dem, was vergleichbare Presale-Coins kurz vor der Listung erreicht haben. Frühe Käufer in ähnlichen Projekten haben Renditen erzielt, die bei einem Large-Cap wie XRP heute nicht mehr möglich sind. Pepeto gilt als einer der klarsten Presale-Einstiege für Anleger, die dieses Potenzial vor der Listung nutzen wollen.

Fazit

Die XRP Prognose zeigt Stärke, doch XRP steht bei $1,50 mit einer Marktkapitalisierung von $88 Milliarden, die schnelle Vervielfachungen aus heutigen Kursen praktisch ausschließt. Der Markt hat immer diejenigen am stärksten belohnt, die zuerst überzeugt waren. Die über $10,38 Millionen, die während einer schwierigen Marktphase auf die offizielle Pepeto-Website geflossen sind, zeigen, dass diese Anleger das Gewinnpotenzial vor der Listung klar erkannt haben. Bei einem Preis, der einen Bruchteil eines Cents beträgt, bietet Pepeto den Hebel, den ein Coin mit Milliarden-Bewertung nicht mehr liefern kann. Wer in sechs Monaten über diesen Einstieg sprechen will, handelt heute.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

FAQs

Kann XRP die $2-Marke erreichen?

XRP muss zunächst die $1,60-Zone durchbrechen. Ein Tagesschluss darüber öffnet den Weg auf $1,80. Crypto Rover sieht $3,20 bis $4,80 auf Sicht von 12 bis 18 Monaten.

Warum ziehen Anleger den Pepeto-Presale in Betracht?

Pepeto bietet einen Presale-Einstieg mit einer funktionierenden Börse und einem Risikoscanner. Bei einem Bruchteil eines Cents liegt das Gewinnpotenzial vor der Listung weit über dem, was Large-Caps heute bieten. Details auf der offiziellen Pepeto-Website.