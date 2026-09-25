© Foto: Christian Charisius - dpaGut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE
© Foto: Christian Charisius - dpaGut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.Den vollständigen Artikel lesen
Der heutige Tagesausblick umfasst wichtige Wirtschaftstermine aus Europa und den USA. In Deutschland stehen das GfK-Verbrauchertrauen sowie in Frankreich und Spanien detaillierte Daten zu Löhnen und BIP an. Zudem veröffentlicht die EU die Geldmenge M3. In den USA stehen die Auftragseingänge langlebiger Güter, der Stimmungsindex der University of Michigan sowie die Services Activity der Kansas City Fed im Fokus.