241 Milliarden Euro für Europas Atom-Comeback: Weshalb Graphit zum neuen Engpass werden könnte

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Künstliche Intelligenz verändert längst nicht nur die Technologiebranche. Der enorme Strombedarf von Rechenzentren rückt auch eine Energiequelle zurück ins Zentrum der europäischen Industriepolitik, die lange als Auslaufmodell galt: Kernenergie.

Die Europäische Kommission will Europas erste Small Modular Reactors, kurz SMRs, Anfang der 2030er-Jahre ans Netz bringen. Bis 2050 könnten nach Schätzungen der Kommission zwischen 17 und 53 Gigawatt SMR-Kapazität entstehen. Für die breiteren Atomenergiepläne der EU-Mitgliedstaaten werden bis dahin Investitionen von rund 241 Milliarden Euro erwartet - zusätzliche Investitionen in SMRs, fortgeschrittene modulare Reaktoren und Kernfusion noch nicht eingerechnet.

Doch Europas Atom-Comeback hat einen Haken: Reaktoren brauchen nicht nur Milliarden, Genehmigungen und Technologie. Sie brauchen sichere Lieferketten für hochspezialisierte Materialien.

Genau dort könnte der nächste Engpass entstehen.

Die USA zeigen, wie strategisch kleine Reaktoren bereits geworden sind

Wie ernst das Thema genommen wird, zeigt ein Blick in die USA. Die US-Armee wählte im August Antares Nuclear, BWXT Advanced Technologies, General Atomics Electromagnetic Systems, Radiant Industries und Westinghouse Government Services für die Entwicklung von Mikroreaktoren an fünf Militärstandorten aus.

Im Rahmen des Programms könnten Aufträge von bis zu 2,2 Milliarden US-Dollar vergeben werden. Zusammen mit privatem Kapital soll dies den Bau von bis zu 20 Reaktoren ermöglichen. Bereits 2028 soll ein erstes kleines Atomkraftwerk an einem US-Militärstützpunkt eingesetzt werden.

Dahinter steht vor allem ein Ziel: Resilienz. Kritische Infrastruktur soll weniger abhängig von störanfälligen Stromnetzen und Diesel-Lieferketten werden.

Doch das US-Programm legt gleichzeitig das grundlegende Problem der neuen Atomwirtschaft offen. Selbst der Bau eines Reaktors nützt wenig, wenn Brennstoffe und strategische Materialien fehlen. Bei angereichertem Uran und insbesondere HALEU arbeiten die USA deshalb bereits am Aufbau zusätzlicher Kapazitäten.

Bei bestimmten fortgeschrittenen Reaktortypen könnte ein weiterer Rohstoff hinzukommen: Graphit.

Warum 99,999 Prozent plötzlich entscheidend sind

Die meisten Anleger kennen Graphit aus Lithium-Ionen-Batterien. Doch Spezialgraphit kann auch in bestimmten Kernreaktoren wichtige Funktionen übernehmen, etwa bei der Neutronenmoderation und als Strukturmaterial.

Dabei geht es allerdings nicht um gewöhnliches Graphitkonzentrat.

Nukleare Anwendungen stellen extreme Anforderungen an Reinheit und Verunreinigungen. Elemente wie Bor können Neutronen absorbieren. Deshalb können selbst minimale Unterschiede in der chemischen Zusammensetzung entscheidend sein.

Die erforderliche Kohlenstoffreinheit kann bis in den sogenannten "Five-Nines"-Bereich reichen: 99,999 Prozent.

Aus einem Rohstoff wird damit ein Hightech-Material.

Und genau hier stößt Europa erneut auf ein bekanntes Problem: China dominiert große Teile der weltweiten Graphit-Verarbeitungskette. Europas Versuch, bei Energie und kritischen Rohstoffen unabhängiger zu werden, könnte deshalb ausgerechnet durch neue Materialabhängigkeiten erschwert werden.

Die EU will mit ihrer SMR-Strategie eine wettbewerbsfähige europäische Lieferkette und mehr heimische Wertschöpfung schaffen. Gleichzeitig setzt Brüssel auf Kooperationen mit verlässlichen internationalen Partnern.

Kanada könnte dabei eine bedeutende Rolle spielen.

Focus Graphite: Vom Rohstoff zur 5N+-Reinheit

Hier kommt Focus Graphite (ISIN: CA34416E8743) als kleiner, aber thematisch interessanter Akteur ins Spiel.

Das kanadische Entwicklungsunternehmen Focus Graphite besitzt das Lac-Knife-Graphitprojekt in Quebec. Entscheidend ist dabei nicht allein die Lagerstätte. Das Unternehmen versucht, in der Wertschöpfungskette einen Schritt weiterzugehen und ultrahochreine Graphitmaterialien zu entwickeln.

Die kanadische Regierung hat nicht rückzahlbare Fördermittel von bis zu 14,1 Millionen kanadischen Dollar für ein Programm zur Demonstration der elektrothermischen Reinigung von kanadischem Naturflockengraphit zugesagt. Focus selbst steuert rund 4,8 Millionen kanadische Dollar in bar sowie Sachleistungen von 250.000 kanadischen Dollar bei.

Besonders interessant werden die bisherigen Ergebnisse mit Blick auf mögliche Nuklearanwendungen.

Nach Angaben von Focus erreichte Konzentrat aus Lac Knife nach elektrothermischer Reinigung eine Kohlenstoffreinheit von 99,9996 Prozent - also 5N+. Weitere Analysen ergaben eine äquivalente Borkonzentration von 2,03 ppm. Nach Unternehmensangaben liegt dieser Wert unter dem häufig genannten Grenzwert von 3 ppm für Graphit in Nuklearqualität.

Das könnte wirtschaftlich einen erheblichen Unterschied machen. Bei Spezialgraphit kaufen Kunden nicht einfach eine Tonne Kohlenstoff. Reinheit, gleichbleibende Qualität und erfolgreiche Qualifizierung können entscheidend für den Wert des Materials sein.

Sechs Tonnen Erz sollen den nächsten Beweis liefern

Doch gerade hier liegt auch das Risiko der Investmentstory.

Focus Graphite ist derzeit kein Lieferant der Nuklearindustrie. Lac Knife produziert noch nicht, und auch die Reinigungstechnologie befindet sich auf dem Weg zur Demonstrations- statt zur kommerziellen Produktion.

Chemische Reinheit allein bedeutet zudem noch keine Zulassung für einen Kernreaktor. Potenzielle Kunden können umfangreiche Untersuchungen der physikalischen und mechanischen Eigenschaften sowie des Verhaltens unter Strahlung verlangen.

Der nächste entscheidende Schritt lautet deshalb: Skalierung.

Im März meldete Focus, sechs Tonnen Erz aus Lac Knife zur Pilotverarbeitung an SGS Canada geschickt zu haben. Daraus sollen rund 500 Kilogramm Konzentrat entstehen, die anschließend für Reinigung, technische Entwicklung und Produktvalidierung verwendet werden können.

Parallel prüft das Unternehmen mögliche Standorte in Quebec und Ontario für eine Demonstrationsanlage zur Graphitreinigung.

Diese Entwicklung dürfte für Anleger wichtiger sein als ein einzelner Laborwert. Denn der Aufbau westlicher Rohstoffketten verlagert sich zunehmend vom reinen Bergbau auf Verarbeitung, Reinigung und Qualifizierung.

Fazit

Europas geplantes Atom-Comeback ist größer als eine Energiewette. Bis 2050 stehen allein für die breiteren Kernenergiepläne der EU-Mitgliedstaaten Investitionen von rund 241 Milliarden Euro im Raum, während SMRs zusätzliche Kapazitäten von 17 bis 53 Gigawatt liefern könnten. Steigender Strombedarf durch KI und Rechenzentren verstärkt die strategische Bedeutung einer verlässlichen Energieversorgung zusätzlich.

Doch neue Reaktoren benötigen sichere Materialketten. Für bestimmte fortgeschrittene Reaktorkonzepte könnte hochreines Graphit dabei eine wichtige Rolle spielen. Focus Graphite passt mit Lac Knife und seinen bisherigen 5N+-Reinheitsergebnissen thematisch in diese Entwicklung. Eine kommerzielle Verbindung zur Nuklearindustrie besteht bislang jedoch nicht.

Jetzt muss das Unternehmen zeigen, dass sich die Ergebnisse skalieren, reproduzieren und für anspruchsvolle Anwendungen qualifizieren lassen. Pilotverarbeitung, Demonstrationsanlage und Produktvalidierung werden deshalb zu wichtigen nächsten Wegmarken. Europas größte Herausforderung könnte am Ende nicht nur darin bestehen, neue Reaktoren zu bauen - sondern die strategischen Materialien dafür aus verlässlichen Lieferketten zu bekommen.

Quelle:

https://www.wallstreet-online.de/nachricht/21387534-europas-comeback-kernenergie-haken-kritischen-rohstoffen

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