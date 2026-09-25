Osnabrück (ots) -
Osnabrück. Passend zur Neuverfilmung des Kinderbuch-Klassikers "Emil und die Detektive" hat Schauspielerin Luise Heyer (41) einen Ladendiebstahl als Jugendvergehen eingeräumt. "Bei mir war es ein Lippenstifttester in schimmernd blau-violett. Ich habe mich danach furchtbar geschämt, aber war irgendwie auch stolz, dass ich mich getraut habe", sagte Heyer im Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (noz). Die Aktion im Kaufhaus Karstadt am Berliner Alexanderplatz sei im Alter von zehn oder elf Jahren als Mutprobe für einen von ihr mitbegründeten "Detektivclub" erfolgt.
Neben dem Diebstahl führten die Aktionen des Clubs auch zu gefährlichen Situationen. "Einmal sind wir vom Dachboden aufs Dach, um dort über die Dächer hinweg, die Gegend zu erkunden. Das Dach war schräg, der Lauftritt schmal. Ich habe mich erschrocken, weil unten ein Polizeiauto vorbeifuhr und bin abgerutscht", berichtete Heyer noz. Sie habe sich im letzten Moment am Lauftritt festhalten können, woraufhin die Mädchen die riskanten Dachausflüge beendeten.
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Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58964/6358721
Osnabrück. Passend zur Neuverfilmung des Kinderbuch-Klassikers "Emil und die Detektive" hat Schauspielerin Luise Heyer (41) einen Ladendiebstahl als Jugendvergehen eingeräumt. "Bei mir war es ein Lippenstifttester in schimmernd blau-violett. Ich habe mich danach furchtbar geschämt, aber war irgendwie auch stolz, dass ich mich getraut habe", sagte Heyer im Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (noz). Die Aktion im Kaufhaus Karstadt am Berliner Alexanderplatz sei im Alter von zehn oder elf Jahren als Mutprobe für einen von ihr mitbegründeten "Detektivclub" erfolgt.
Neben dem Diebstahl führten die Aktionen des Clubs auch zu gefährlichen Situationen. "Einmal sind wir vom Dachboden aufs Dach, um dort über die Dächer hinweg, die Gegend zu erkunden. Das Dach war schräg, der Lauftritt schmal. Ich habe mich erschrocken, weil unten ein Polizeiauto vorbeifuhr und bin abgerutscht", berichtete Heyer noz. Sie habe sich im letzten Moment am Lauftritt festhalten können, woraufhin die Mädchen die riskanten Dachausflüge beendeten.
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