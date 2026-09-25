DJ TAGESVORSCHAU/Freitag, 25. September

=== *** 08:00 DE/NIM-Konsumklimaindikator Oktober PROGNOSE: -27,2 zuvor: -26,6 08:00 DE/Auftragseingang und Umsatz im Bauhauptgewerbe *** 10:00 EU/EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe August Geldmenge M3 PROGNOSE: +3,5% gg Vj zuvor: +3,4% gg Vj *** 14:30 US/Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter August PROGNOSE: -0,3% gg Vm zuvor: +1,1% gg Vm *** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (2. Umfrage) September PROGNOSE: 47,8 vorläufig: 1. Umfrage: 47,8 zuvor: 51,7 *** 20:00 US/EZB-Vizepräsident Vujcic, Teilnahme an Panel bei Konferenz der Cleveland Fed und der EZB - KR/Börsenfeiertag: Korea ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

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September 25, 2026 00:06 ET (04:06 GMT)

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