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zukunftsbilanzen.de
25.09.2026 06:46 Uhr
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Standard Uranium, 2G Energy und Secunet: Drei spannende Aktien mit hoffnungsvollem Newsflow und viel Zündstoff

Ein Bohrkern kann eine kleine Rohstoffaktie stärker bewegen als ein Großauftrag einen etablierten Maschinenbauer. Entscheidend ist, wie viel eine Nachricht verändert. Standard Uranium hofft auf den großen Fund in Kanada, 2G Energy liefert Kraftwerke für den KI-Boom, Secunet profitiert vom Bedarf an digitaler Sicherheit. Drei spannende Geschichten mit hoffnungsvollen Nachrichten, aber unterschiedlichen Risiken und Perspektiven. Wir nehmen die Titel im Aktien-Check unter die Lupe.

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KI-Euphorie kippt - Bei diesen 5 Aktien droht der Crash!
Drei Jahre lang kannten KI-Aktien fast nur eine Richtung: nach oben. Billionenschwere Investitionspläne von Alphabet, Amazon, Meta und Microsoft haben Halbleiter- und Infrastrukturwerte auf immer neue Höhen getrieben. Doch jetzt bekommt die Erfolgsstory gefährliche Risse.

Steigende Anleiherenditen verteuern die Finanzierung, während die gewaltigen KI-Ausgaben zunehmend nicht mehr aus den laufenden Cashflows bezahlt werden können. Gleichzeitig zeigen günstigere chinesische Modelle, dass leistungsfähige KI womöglich mit deutlich weniger Rechenleistung auskommt. Damit wächst die Gefahr, dass heute für Milliarden errichtete Kapazitäten morgen nicht die erhofften Renditen liefern.

Für Anleger könnte das zum Problem werden. Denn treffen steigende Finanzierungskosten auf Überkapazitäten und enttäuschende Cashflows, geraten gerade hoch bewertete KI-Profiteure schnell unter Druck. Aus den größten Gewinnern der vergangenen Jahre könnten so die größten Verlierer der nächsten Korrektur werden.

In unserem aktuellen Spezialreport zeigen wir 5 Aktien, bei denen das Chance-Risiko-Verhältnis jetzt besonders gefährlich erscheint – und bei denen Anleger genauer hinschauen sollten.

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