Die Nike-Aktie steckt seit dem Rekordhoch in einem ausgeprägten Abwärtstrend und notiert inzwischen nur noch bei 35,99 US$. Dennoch zeigen RSI und MACD erstmals auffällige bullische Divergenzen. Der Verkaufsdruck könnte damit nachlassen. Für eine belastbare Trendwende muss der Kurs der Nike-Aktie jedoch mehrere wichtige Widerstände zurückerobern und den langfristigen Abwärtstrend verlassen. Chartanalyse zur Nike-Aktie Der Kurs der Nike-Aktie ist ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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