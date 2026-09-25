Tech-Milliardär Elon Musk spricht seit langem von Rechenzentren im All. Jetzt offenbart ein anderes Tech-Schwergewicht konkrete Test-Pläne - mit Hilfe einer der Raketen von Musks Firma SpaceX. Google macht einen ersten Schritt, um herauszufinden, ob Rechenzentren im All machbar sind. Der Internet-Konzern schickt vier seiner KI-Chips in die Umlaufbahn, um zu testen, wie gut sie das vertragen können. Probleme könnten dabei schon in der Startphase drohen, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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