Da künstliche Intelligenz die Weltwirtschaft grundlegend verändert, rücken die VAE Frauen in den Mittelpunkt ihrer globalen Ambitionen nicht nur als Beteiligte, sondern als maßgebliche Mitgestalterinnen der KI-Zukunft.

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Women leaders and technology experts during a session at the Women in Technology 2026 Forum in Sharjah (Photo: AETOSWire)

Diese Botschaft bekräftigte auch Ihre Hoheit Sheikha Bodour bint Sultan Al Qasimi, Vorsitzende des Sharjah Research, Technology and Innovation Park (SPARK). Sie rief Frauen dazu auf, über die bloße Mitwirkung im Technologiesektor hinauszugehen und eine führende Rolle bei der Gestaltung der Zukunft zu übernehmen.

Bei der siebten Ausgabe des Women in Technology 2026 Forum, das von SPARK unter dem Motto "The 2050 Mindset" veranstaltet wurde, sagte Ihre Hoheit Sheikha Bodour: "Das Jahr 2050 mag noch weit entfernt erscheinen. Doch die Zukunft gestalten wir schon heute mit den Entscheidungen, die wir treffen, der Forschung, die wir finanzieren, und den Technologien, die wir entwickeln. Frauen müssen daher dort, wo über Prioritäten, Ausrichtung und Zweck von Technologie entschieden wird, stark vertreten sein und maßgeblichen Einfluss auf deren Entwicklung nehmen können."

Sie verwies auf die Erfahrungen der VAE als Beispiel dafür, was sich erreichen lässt, wenn Chancen mit Vertrauen und Verantwortung einhergehen. Zugleich betonte sie, wie wichtig es sei, Frauen überall die Möglichkeit zu geben, umfassend an der Gestaltung einer technologischen Zukunft mitzuwirken, die den Menschen dient und zum Wohlstand der Gesellschaft beiträgt.

Offiziellen Zahlen zufolge stellen Frauen rund 50 Prozent der Beschäftigten im nationalen Raumfahrtprogramm der VAE und etwa 80 Prozent des wissenschaftlichen Teams hinter der Marsmission der VAE mit der Raumsonde Hope. Darüber hinaus machen sie mehr als 46 Prozent der Absolventinnen und Absolventen in MINT-Fächern und rund 70 Prozent aller Hochschulabsolventinnen und -absolventen des Landes aus.

Hussain Al Mahmoudi, CEO von SPARK, erklärte, die Zukunft sei kein Ziel, sondern das Ergebnis der Entscheidungen, die heute getroffen werden. Bei der Stärkung von Frauen im Technologiesektor gehe es nicht nur um Inklusion, sondern darum, die Fähigkeit von Gesellschaften zu stärken, Innovationen hervorzubringen, wettbewerbsfähig zu sein und ihre Zukunft zu gestalten.

Das Forum findet vor dem Hintergrund statt, dass Frauen in mehreren Bereichen, die für die Technologiewirtschaft prägend sind, weiterhin unterrepräsentiert sind. Dem "Global Gender Gap Report 2026" des Weltwirtschaftsforums zufolge beträgt der Frauenanteil in KI-Unternehmen 36,6 Prozent bei den Beschäftigten ohne Führungsfunktion, 25,3 Prozent in leitenden Führungspositionen und 19,3 Prozent bei den KI-Ingenieurinnen und -Ingenieuren.

SPARK setzt sich für die Förderung von Frauen ein und hat ein "Women in Technology Business Setup Package" eingeführt. Es bietet 50 Prozent Rabatt auf die Unternehmensgründung sowie Unterstützung bei Lizenzierung und Geschäftsentwicklung, Mentoring und Networking-Möglichkeiten im Innovationsökosystem von Schardscha.

*Quelle: AETOSWire

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