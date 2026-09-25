Jede neue Software, jeder Dienstleister, jede KI-Anwendung führt zu Aufwand der beteiligten Data Compliance-Teams. Zeit- und kostenintensiv ist dabei vor allem die Abstimmung zwischen Datenschutz, Informationssicherheit und KI-Governance.Â Warum werden regulatorische Prozesse für Unternehmen immer aufwendiger?Â Die regulatorischen Anforderungen wachsen schneller als die verfügbarenÂ Compliance-Ressourcen. DSGVO, KI-VO, NIS2: Neue Anforderungen betreffen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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