HAMBURG, Sept. 25, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- RobotPlusPlus (ROBOT++), ein ingenieurorientierter Entwickler von Robotern für Arbeiten in der Höhe, weitet die Automatisierung im Bereich der industriellen Instandhaltung mit seiner HighMate-Serie für die industrielle Reinigung und Korrosionsbekämpfung aus, angeführt vom HighMate AP-F-CO Coating Robot+VOC Recovery System. Die auf der SMM 2026 in Hamburg vorgestellten Systeme verringern die Gefährdung der Mitarbeiter bei Arbeiten in der Höhe und verbessern gleichzeitig die Effizienz und Gleichmäßigkeit der Reinigungs- und Oberflächenbehandlungsverfahren.

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Auf Schiffen, Lagertanks, Brücken und anderen großen Stahlkonstruktionen ist das manuelle Beschichten häufig mit schädlichen Partikeln, hohem Farbverlust und der Abhängigkeit von den Fertigkeiten des Lackierers verbunden. Der HighMate AP-F-CO Coating Robot+VOC Recovery System ist genau dafür ausgelegt. Er wird mittels Permanentmagneten befestigt, passt sich Krümmungen mit einem Radius von bis zu 3 m an und verfügt über zwei Sprühdüsen, deren Abstand und Verfahrgeschwindigkeit einstellbar sind. Diese Flexibilität ermöglicht eine gleichmäßige Beschichtung, wodurch Fehler wie Orangenhaut und Absackungen vermieden werden, wobei der Farbsprühnebel bei einer Produktionsleistung von 300 bis 500 Quadratmeter pro Stunde nahezu vernachlässigbar gering gehalten wird. Der Roboter verfügt zudem über ein Rückgewinnungssystem, das während des Betriebs den Farbsprühnebel auffängt, wodurch der Arbeitsbereich sauber gehalten und die Umweltbelastung verringert wird.

Das Unternehmen stellte zudem den HighMate der AP Ex-Serie vor, einen nach ATEX Zone 1 zertifizierten Roboter mit einem universellen Magnetträger und austauschbaren Modulen für Hochdruckreinigung, Reinigung, Beschichtung und Strahlreinigung, der eine Leistung von über 40 m²/h bei einer Abwasserrückgewinnungsrate von über 99 % erzielt. Abgerundet wurde die Ausstellung durch den C20 Cargo Hold Cleaning Robot, der für beengte Laderäume konzipiert wurde, sowie den HighMate Ultra Series Surface Preparation Robot, dessen flexibles magnetisches Vierrad-Laufwerk sich an komplexe, gekrümmte Oberflächen wie Schiffsrümpfe anpasst.

"Wir freuen uns darauf, Ihnen zu zeigen, wie die HighMate-Serie immer anspruchsvollere Aufgaben in industriellen Umgebungen bewältigt", so Dr. Hua-Yang Xu, Gründer und CEO von RobotPlusPlus. "Mit der erstmaligen Einführung des HighMate AP-F-CO Coating Robot+VOC Recovery System auf den internationalen Märkten freut sich RobotPlusPlus darauf, mehr Automatisierung und Effizienz in die Arbeit in risikoreichen Umgebungen zu bringen."

Über RobotPlusPlus

RobotPlusPlus wurde 2015 von promovierten Absolventen der Tsinghua-Universität gegründet und ist ein chinesisches Unternehmen auf nationaler Ebene, das als "kleiner Riese" und als nationales Unternehmen mit IP-Vorteilen ausgezeichnet wurde. Seit 2017 konzentriert sich das Unternehmen auf intelligente Spezialroboter und gehört zu den ersten chinesischen Unternehmen, die intelligente Roboter für den Einsatz in großen Höhen auf den Markt gebracht haben. Das Leistungsspektrum des Unternehmens umfasst die Entrostung von Schiffsrümpfen, die Vorbereitung von Öl- und Gastanks, die Inspektion von Windkraftanlagen sowie die Fassadenreinigung. RobotPlusPlus hält über 480 Patente und vertreibt seine Produkte in Südostasien, im Nahen Osten, in Europa, in Nord- und Südamerika, in Ozeanien und in Afrika.

Weitere Informationen zu RobotPlusPlus finden Sie unter: https://www.robotplusplus.com/

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Kontakt: Sales@robotplusplus.com