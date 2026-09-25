Salesforce - CRM: Snap, Stensul, June AI und Outreach erweitern das KI-Ökosystem!

Widerstand bei 243 USD!

Einschätzung für Salesforce-Aktie (CRM) bleibt trotz Gap Down oberhalb der aktuellen Notierung bullisch!

Salesforce (CRM) - US79466L3024

Rückblick: Die Salesforce-Aktie hat im vergangenen Halbjahr zunächst seitwärts tendiert, nach dem Tief im Juli bei rund 150 USD aber eine dynamische Aufwärtsbewegung bis knapp 270 USD gestartet, bevor eine Korrektur auf aktuell 237.58 USD einsetzte. Auffällig war dabei insbesondere die Kurslücke im Juni von rund 190 auf über 200 USD, während der jüngste Anstieg ebenfalls von einer markanten Aufwärtslücke begleitet wurde. Diese dient nun als Unterstützung. Der Kurs bewegte sich im Aufwärtstrend zunächst oberhalb des 20er-EMA und des 50er-EMA, wobei der 20er-EMA zuletzt unterschritten wurde, während der 50er-EMA bei rund 220 USD weiterhin deutlich darunter verläuft.

Salesforce-Aktie: Chart vom 24.09.2026, Kürzel: CRM Kurs: 238.22 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Das dargestellte Breakout-Setup fokussiert sich auf den Widerstand bei rund 243 USD. Gelingt Salesforce der Ausbruch über diese Marke, wäre zunächst ein erneuter Anlauf auf das Septemberhoch bei rund 270 USD denkbar, wobei ein neues Hoch das bullische Chartbild bestätigen würde. Entscheidend ist dabei, dass die Unterstützung um 230 USD verteidigt wird und der Kurs anschließend den 20er-EMA zurückerobert.

Mögliches bärisches Szenario

Scheitert der Ausbruchsversuch und fällt die Salesforce-Aktie nachhaltig unter die Unterstützung bei rund 230 USD, würde das dargestellte Breakout-Setup seine Gültigkeit verlieren. In diesem Fall könnte sich die Korrektur in Richtung des 50er-EMA bei rund 220 USD ausweiten, wobei darunter weitere Unterstützung erst im Bereich um 210 USD zu erkennen ist. Trader könnten einen Stop Loss knapp unterhalb der 230-USD-Marke platzieren, um sich gegen einen Fehlausbruch und eine Ausweitung der Abwärtsbewegung abzusichern.

Meinung

Salesforce baut sein KI-Geschäft derzeit durch zahlreiche Partnerschaften und Integrationen aus: Kooperationen mit Snap, Stensul, June AI und Outreach erweitern das Ökosystem rund um Agentforce, Koa und AIforce und bringen die Technologie in zusätzliche Arbeitsabläufe und Benutzeroberflächen. Mit Anthropic wurde zudem Claudeforce vorgestellt, das die Fähigkeiten von Claude mit Salesforce-Daten, Workflows und Geschäftslogik verbindet, während die Zusammenarbeit mit Google Cloud KI-Agenten plattformübergreifend arbeiten lässt. Auch die jüngste Zusammenarbeit mit Siemens zeigt den praktischen Einsatz: Agentforce qualifiziert inzwischen 100 Prozent der eingehenden Leads in 132 Ländern. Salesforce will damit seine CRM-Plattform von einer klassischen Softwarelösung zu einer zentralen Infrastruktur für KI-gestützte Unternehmensprozesse weiterentwickeln. Entscheidend bleibt, ob aus den zahlreichen Partnerschaften tatsächlich skalierbare Umsätze und eine breite Nutzung der KI-Angebote entstehen. Technisch orientiert sich die Aktie dabei an den gleitenden Durchschnitten. Trotz der recht großen Kurslücke oberhalb der aktuellen Notierung sehen wir die Salesforce-Aktie tendentziell bullisch.



Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

Marktkapitalisierung: 196.06 Milliarden USD

Meine Meinung zu Salesforce Corp. ist bullisch.

Quellennachweis: https://simplywall.st/de/stocks/us/software/nyse-crm/salesforce/news/salesforce-crm-weitet-mit-neuen-ki-partnerschaften-seine-rei

Veröffentlichungsdatum: 25.09.2026

Autor: Thomas Canali

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