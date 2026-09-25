BIRMINGHAM, Vereinigtes Königreich, Sept. 25, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- SAMDUO, die Marke für Energielösungen für Privathaushalte, hat erfolgreich an der Solar & Storage Live UK teilgenommen und dabei großes Interesse bei europäischen Installateuren, Industriepartnern, Händlern und Medienvertretern geweckt, die nach flexiblen und platzsparenden Lösungen zur Energiespeicherung suchen.

Während der gesamten Veranstaltung präsentierte SAMDUO sein umfassendes Produktportfolio, zu dem unter anderem das modulare Nex P2800 Pro für eine skalierbare Speicherkapazität, das besonders flache Nex E6000 für die Wandmontage mit einer Tiefe von nur 11,9 cm sowie das kompakte Nex E6000H für eine flexible Platzierung im Haushalt gehören. Bei Live-Produktvorführungen, geführten Standbesichtigungen und App-Demonstrationen zeigte das Nex P2800 Pro, wie ein modularer Ansatz für die Energiespeicherung im Haushalt umgesetzt werden kann. Gleichzeitig unterstrichen das Nex E6000 und das E6000H den auf die Wohnsituation ausgerichteten Designansatz von SAMDUO für unterschiedliche Wohnräume.

In den Fachgesprächen am Stand kristallisierten sich mehrere wiederkehrende Themen heraus, darunter begrenzter Platz, flexible Installationsmöglichkeiten und intelligentes Energiemanagement. Die Gespräche verdeutlichten das wachsende Interesse an Lösungen, die nicht nur durch ihre Batteriekapazität überzeugen, sondern sich auch nahtlos in unterschiedliche Wohnräume integrieren lassen, einfach zu installieren sind und optimal auf die Solarstromerzeugung und den Energieverbrauch im Tagesverlauf abgestimmt werden können.

"Europäische Haushalte benötigen nicht nur mehr Speicherkapazität, sondern auch Systeme, die sich an die räumlichen Gegebenheiten anpassen und im Hintergrund intelligent arbeiten", so Kallen Lee, Geschäftsführer von SAMDUO. "Das direkte Feedback von der Messe bestätigt unsere strategische Ausrichtung: Wir wollen intelligente Energielösungen in jeden Haushalt bringen und Familien dabei unterstützen, ihre Energie eigenständig zu verwalten. Gleichzeitig bauen wir in ganz Europa ein integriertes Ökosystem für die Energieversorgung von Privathaushalten auf."

Auf der Messe tauschte sich das Führungsteam von SAMDUO zudem über den Energiebedarf europäischer Haushalte, die Marktentwicklung und die langfristige Ausrichtung des Unternehmens in Europa aus. Dabei ging es um den Wandel von einzelnen Speicherprodukten hin zu einem integrierten Energie-Ökosystem für Privathaushalte, das Hardware, Software und intelligentes Energiemanagement miteinander verbindet.

Mit Blick auf die Zukunft wird SAMDUO seine zwei Jahrzehnte Erfahrung in den Bereichen Präzisionsfertigung, Stromversorgung und Energiespeicherung weiter nutzen, um zentrale Anforderungen europäischer Haushalte zu berücksichtigen - darunter Platzbedarf, Installationsaufwand, Sicherheit, Kosten und die Kompatibilität mit dem bestehenden Energie-Ökosystem.

Über SAMDUO

SAMDUO entwickelt intelligente Energielösungen für europäische Haushalte. Mit zwei Jahrzehnten Erfahrung in Präzisionsfertigung, Stromversorgung und Energielösungen verbindet das Unternehmen technisches Know-how, durchdachtes Produktdesign und intelligentes Energiemanagement, um Lösungen zu entwickeln, die den Anforderungen europäischer Haushalte in Bezug auf Platzbedarf, Installation, Sicherheit, Kosten und die Einbindung in das Energie-Ökosystem gerecht werden.

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Ansprechpartner für Medien

Aria Liao, Global PR Manager

aria.liao@samduo.com

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