Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Verunsicherung der Marktteilnehmer ist weiterhin sehr groß, vor allem am Rentenmarkt, so die Analysten der Helaba.Dies lasse sich an den enormen Kursschwankungen ablesen. US-Anleihen mit 10-jähriger Laufzeit hätten nach einer kurzzeitigen Konsolidierungsphase innerhalb eines Tages 20 Basispunkte zugelegt und mit über 5,20% das vorläufig höchste Niveau seit 2007 erreicht. Auch im kurzen Laufzeitbereich sei es mit den Renditen kräftig nach oben gegangen. Ein ähnliches Bild zeige sich bei hiesigen Bundesanleihen, wenn auch in etwas abgeschwächter Form. Auch hier würden die Renditen unter Schwankungen steigen, wobei sich die Underperformance von Anleihen der EWU-Peripherie und insbesondere von Frankreich fortsetze. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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