Nachdem die Siemens Energy-Aktie zur Monatsmitte auf ihr 3-Monatstief bei 133 € zurückgefallen ist, konnte sie sich in den letzten Tagen wieder deutlich erholen. Wird diese Nachricht dem deutschen Energietechnikkonzern weiteren Aufwind geben? Neuer Name, neue Personen Bei Siemens Energy geht eine Ära zu Ende. Sechs Jahre nach der Abspaltung vom Mutterkonzern Siemens wird die ehemalige Energietechniktochter nun vollständig eigenständig. Die Beteiligung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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