Die Akamai-Aktie schießt am Freitagmorgen um +20% in die Höhe und ist damit die klare Nummer 1 im S&P 500-Index. Was hat das Kursfeuerwerk des CDN-Cloud-Anbieters ausgelöst und ist der Tech-Titel auf seinem neuen 3-Monatshoch immer noch einen Kauf wert? Größter Auftrag der Firmengeschichte Auslöser der heutigen Kursexplosion der Akamai-Aktie ist eine Nachricht, die es wahrlich in sich hat. Das Tech-Unternehmen verkündete den größten Auftrag seiner ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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