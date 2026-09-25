SpaceX steht vor einem möglichen Wachstumsschub, der die Bewertung des Raumfahrtkonzerns in den kommenden Jahren deutlich verändern könnte. Eine Analyse kommt zu dem Ergebnis, dass Anleger ihren Einsatz in fünf Jahren verdoppeln könnten - allerdings basiert dieses Szenario auf mehreren ambitionierten Annahmen. Die entscheidende Umsatzprognose Der wichtigste Baustein der Rechnung ist der erwartete Umsatz. Nach dem Analystenkonsens könnte SpaceX bis ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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