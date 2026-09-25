Die Meta-Aktie ist in diesem Monat massiv ausgebrochen und hat zuletzt mit einem Kurssprung von rund elf Prozent an einem einzigen Handelstag aufhorchen lassen. Auslöser ist der neue KI-Agent Muse, der die Wachstumsperspektiven des Facebook-Konzerns deutlich erweitern könnte. KI-Agent löst Kurssprung aus Meta Platforms rückt mit Muse zunehmend in den Mittelpunkt des KI-Wettlaufs. Der Anfang September gestartete Agent soll nicht nur Fragen beantworten, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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