Bitcoin gönnt sich nach dem jüngsten Befreiungsschlag die erwartete Verschnaufpause. In meiner Analyse vom Dienstag hatte ich nach dem Sprung über 82.290 US$ ausdrücklich einen möglichen Rücklauf an die ehemalige Widerstandszone einkalkuliert. Nach dem zwischenzeitlichen Anstieg über 86.000 US$ ist genau dieser Pullback nun in vollem Gange und Bitcoin notiert wieder im Bereich um 84.000 US$. Damit kommen die Bullen jetzt allerdings in Zugzwang: Die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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