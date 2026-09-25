Die Aktie von Cryoport hat seit Jahresbeginn deutlich zugelegt und notiert aktuell gut 80 Prozent höher. Dahinter stehen vor allem die zunehmende Kommerzialisierung von Zell- und Gentherapien sowie die Aussicht auf weitere Zulassungen, die zusätzliche Nachfrage nach den Lagerungs- und Transportlösungen des Unternehmens schaffen könnten. Infrastrukturpartner der Biotech-Branche Cryoport ist auf temperaturkontrollierte Lagerung und den Transport biologischer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de