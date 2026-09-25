UBS hat die Cancom-Aktie mit einem Kursziel von 26 € auf die Beobachtungsliste gesetzt und gleich die Kaufempfehlung ausgesprochen. Analyst Olivier Calvet sieht in dem IT-Dienstleister einen der wenigen deutschen Konzerne, der wirklich konsequent auf Digitalisierung ausgerichtet ist. Was Calvet erwartet Bis 2028 traut der UBS-Analyst Cancom im Schnitt eine Ergebnissteigerung von mehr als 20 Prozent pro Jahr zu. Das ist kein vorsichtiger Ausblick, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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