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WKN: 514000 | ISIN: DE0005140008 | Ticker-Symbol: DBK
Xetra
25.09.26 | 11:16
31,550 Euro
+2,00 % +0,620
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
DAX
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Europa 600
Eurozone 50
1-Jahres-Chart
DEUTSCHE BANK AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
DEUTSCHE BANK AG 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
31,59031,60011:32
31,59031,59511:32
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
COMMERZBANK
COMMERZBANK AG Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
COMMERZBANK AG42,190+2,73 %
DEUTSCHE BANK AG31,550+2,00 %
SOCIETE GENERALE SA72,04-0,17 %
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