München (ots) -COSÌ FAN TUTTE von Wolfgang Amadeus Mozart ist eine elegante, von feiner Melancholie durchzogene Opera buffa. Hinter der spielerischen Komödie verbirgt sich jedoch ein überraschend modernes psychologisches Beziehungsdrama: Menschen müssen erkennen, dass vermeintliche Gewissheiten weniger beständig sind, als sie glauben. Am 3. Oktober bringt MET LIVE IM KINO dieses Meisterwerk live in deutsche und österreichische Kinos.Durchdrungen von hinreißender Melodik und feinsinnigem Witz, erzählt Wolfgang Amadeus Mozarts Komödie von der Unbeständigkeit junger Liebe. Zwei Männer beschließen, die Treue ihrer Verlobten auf die Probe zu stellen. Verkleidet versuchen sie, die Partnerin des jeweils anderen zu verführen und bringen damit Gefühle und eigene Überzeugungen ins Wanken. Was als komisches Spiel beginnt, entwickelt sich zu einer bittersüßen Lektion über Liebe, Loyalität und Selbsttäuschung.Anders als viele Opern mit klar dominierenden Hauptfiguren ist COSÌ FAN TUTTE stark ensembleorientiert. Die sechs Rollen sind dramaturgisch und musikalisch sorgfältig aufeinander abgestimmt. Das Werk lebt daher besonders von einem Ensemble, dessen Mitglieder nicht nur individuell herausragend singen, sondern auch aufmerksam aufeinander hören, klanglich harmonieren und schauspielerisch differenziert agieren.Für die Live-Übertragung vereint die Met vier der derzeit interessantesten jungen Opernstars: Sopranistin Federica Lombardi als Fiordiligi, Mezzosopranistin Samantha Hankey als Dorabella, Tenor Duke Kim als Ferrando und Bariton Andrey Zhilikhovsky als Guglielmo. Sie verkörpern die beiden Liebespaare, deren Treue auf eine harte Probe gestellt wird. Ihnen zur Seite stehen die renommierten Mozart-Interpreten Gerald Finley als zynischer Don Alfonso und Ana María Martínez als gewitzte Zofe Despina.Phelim McDermotts "farbenprächtige und fantasievolle Inszenierung" (New York Times) verlegt das turbulente Geschehen in einen Vergnügungspark der 1950er-Jahre. Dort geraten die Liebenden auf eine ebenso emotionale wie rasante Achterbahnfahrt. Am Pult steht der junge Dirigent Nimrod David Pfeffer, der von der Presse als einer der spannendsten Dirigenten seiner Generation gefeiert wird.Einen Trailer zur COSÌ FAN TUTTE finden Sie hier (https://www.youtube.com/watch?v=wAGYWK5xpAw).Die Met-Saison 2026/2027 wird live auf über 200 Leinwände in Deutschland und Österreich übertragen. Der Kartenvorverkauf für alle Vorstellungen läuft. Die Liste der teilnehmenden Kinos und weiterführende Informationen finden Sie unter www.metimkino.de.Pressematerial finden Sie hier (https://leonine.box.com/s/gdj2186zg76lkfkzquk71isv04w1nool).Die Termine der MET LIVE IM KINO-Saison 2026/2027:03. Oktober Mozart COSÌ FAN TUTTE (Federica Lombardi, Samantha Hankey)17. Oktober Verdi MACBETH (Lise Davidsen, Quinn Kelsey, Freddie De Tommaso)05. Dezember Saint-Saëns SAMSON ET DALILA (Aigul Akhmetshina, Clay Hilley)23. Januar Puccini LA FANCIULLA DEL WEST (Vida Mikneviciute, SeokJong Baek)03. April Massenet MANON (Nadine Sierra, Matthew Polenzani)24. April Verdi OTELLO (Ailyn Pérez, Brian Jagde, Artur Rucinski)05. Juni Wagner PARSIFAL (Elina Garanca, Piotr Beczala, Peter Mattei)Pressekontakt:Bei Rückfragen und falls Sie Interesse an Interviews mit Künstler*innen oder an einer Verlosung von Karten für eine der Liveübertragungen haben, wenden Sie sich bitte an:Katja Raths, Head of Clasart ClassicTel: +49 (0) 89 999 513 421, Email: katja.raths@leoninestudios.comoderKatharina Biro, Senior Manager Clasart ClassicTel: +49 (0) 89 999 513 420, Email: katharina.biro@leoninestudios.comOriginal-Content von: LEONINE Studios, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/136327/6358989