Teheran bringt einen Sieben-Tage-Plan für die Straße von Hormus ins Spiel, prompt geben Ölnotierungen nach - Frankfurter Standardwerte ziehen mit. Anleihemärkte stabilisieren sich zumindest vorübergehend. Ob damit die Korrektur seit dem Rekord Ende August schon vorbei ist, bleibt offen: US-Renditen liegen weiterhin so hoch wie zuletzt 2007.Der DAX hat am Freitag an seine Erholung angeknüpft und notierte am späten Vormittag rund 0,5 Prozent ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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