Der Berliner Kochboxenversender hat seine Jahresziele erneut zusammengestrichen. Weil in der wichtigen Phase nach den Sommerferien zu wenige Neukunden gewonnen wurden, dürfte der Umsatz 2026 deutlich stärker sinken als bislang geplant. Auch beim operativen Ergebnis kassiert das Management seine bisherige Spanne.HelloFresh verliert am Freitag rund 6 Prozent auf 2,27 Euro. Zeitweise rutschte das Papier bis 2,16 Euro ab und markierte damit das ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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