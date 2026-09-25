Hamburg (ots) -Fußball bleibt Männersache - oder doch nicht? Der NDR produziert mit "War doch nur Spaß" eine neue Komödie für das Talentförderprogramm "Nordlichter". Gedreht wird der 90-minütige Fernsehfilm bis zum 20. Oktober 2026 u.a. in Lüneburg, in Heeslingen (Landkreis Rothenburg/Wümme) und Hamburg.Für Theresa (Katharina Stark) wird ein Traum wahr: Aufstieg mit ihrer Fußballmannschaft in die zweite Liga. Profi-Karriere! Parallel zum Sport versucht sie, ihre Doktorarbeit in Gender-Studies an der Universität zu retten. Ihre Idee: Eine verdeckte Feldstudie am Bolzplatz inmitten einer Männer-Hobbyfußballtruppe soll den Alltagssexismus und die emanzipatorischen Potentiale ausloten. Ihre Überzeugung für ihre wissenschaftliche Studie schwindet, je näher sie dem Freizeitkicker David (Nick Romeo Reimann) kommt. Bald muss Theresa sich fragen, ob sie noch die nötige wissenschaftliche Distanz zu ihren Forschungsobjekten hat - und ob ihr der Fußball nicht doch wichtiger ist als die akademische Laufbahn.Das junge Ensemble mit Mido Kotaini, Bineta Hansen u.a. wird ergänzt von Anja Kling, Peter Lohmeyer und Sascha Goepel. Pierre Littbarski, Fußball-Weltmeister von 1990, hat einen besonderen Auftritt als Trainer.Das Drehbuch zu "War doch nur Spaß" schrieb die Hannoveraner Debut-Autorin Sophie Therese Jung, Regie führt Justina Jürgensen. Produzent ist Ulrich Stiehm (Banana Tree Film), Producerin ist Charlotte Neuwirth. Die Redaktion liegt bei Patrick Poch (NDR).Die gebürtige Hamburger Regisseurin Justina Jürgensen (Kinofilm "Mädchen in Uniform, Serie "Youth") über den Film: "Fußball ist in Deutschland identitätsstiftend, emotional, verbindend - und zugleich ein Raum, indem Sexismus oft bagatellisiert oder als 'Tradition' getarnt wird. Genau hier setzt der Film an. Mich interessiert das Spannungsfeld zwischen Selbstbild und Realität: Wie reagieren Männer, die sich für tolerant halten, wenn sie plötzlich mit ihrer eigenen Voreingenommenheit konfrontiert werden? Und was bedeutet es für eine Frau, fachlich wie sportlich überlegen zu sein - in einem Umfeld, das sie unterschätzt?"Mit dem Talentförderprogramm "Nordlichter" bieten der NDR, die MOIN Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein und die nordmedia - Film und Medienförderung Niedersachsen/Bremen jungen Filmschaffenden die Chance, moderne und eigenwillige norddeutsche Genre-Geschichten zu erzählen.Hinweis: Ein Foto zum Dreh finden Sie unter www.ard-foto.de.Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkUnternehmenskommunikationPresse und KommunikationMail: presse@ndr.deOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6561/6358994