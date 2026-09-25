Vaduz (ots) -Der Zugang zum elektronischen Gesundheitsdossier (eGD) wird jetzt noch einfacher und komfortabler. Ab sofort steht die neue Patientenportal-App für iOS- und Android-Geräte im Apple App Store sowie im Google Play Store zum Download bereit. Mit der App können sich Patientinnen und Patienten direkt über ihr Smartphone in ihr persönliches eGD einwählen und so jederzeit auf ihre Gesundheitsdaten zugreifen.Die Einführung der Patientenportal-App stellt einen weiteren Schritt zur benutzerfreundlichen Digitalisierung des Gesundheitswesens in Liechtenstein dar. Dabei bleiben die hohen Anforderungen an Datenschutz und Datensicherheit unverändert gewährleistet. Sämtliche Gesundheitsdaten werden weiterhin ausschliesslich in den geschützten und sicheren Datenzentren des elektronischen Gesundheitsdossiers in der Schweiz gespeichert. Eine Speicherung der Daten auf dem mobilen Endgerät erfolgt nicht.Im Zentrum der neuen Anwendung stehen ein vereinfachter Zugang zum persönlichen eGD sowie die Möglichkeit, Benachrichtigungen zu aktivieren. Nutzerinnen und Nutzer können sich automatisch informieren lassen, wenn relevante Änderungen in ihrem Gesundheitsdossier vorgenommen werden. Dazu gehört beispielsweise die Bereitstellung neuer medizinischer Dokumente.Mit der Patientenportal-App erhalten Patientinnen und Patienten einen zeitgemässen und komfortablen Zugang zu ihren Gesundheitsinformationen und werden aktiv über Neuerungen in ihrem elektronischen Gesundheitsdossier informiert.Pressekontakt:Ministerium für Gesellschaft und JustizMichael Winkler, GeneralsekretärT +423 236 60 94michael.winkler@regierung.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100942549