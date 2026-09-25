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FIT GROUP AG: IPO-VORBEREITUNG PRÄGT 2025 - STARKES WACHSTUM IM JAHR 2026



25.09.2026 / 11:31 CET/CEST

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Umsatzprognose 2026 von EUR 3,62 Mio. bestätigt · Umsatz bis 25.09.2026 um 82,73 % über Vorjahr ·

Durchschnittliche Handelsmarge von 58 % erwartet



DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE:

- Umsatz 2025: EUR 1,414 Mio. (Vorjahr: EUR 1,571 Mio.)



- Prognose 2026 bestätigt: Umsatz von EUR 3,62 Mio. geplant - ein Plus von rund 156 % gegenüber dem

Vorjahr



- Umsatz vom 01.01. bis 25.09.2026 um 82,73 % über dem Vorjahreszeitraum - noch vor dem umsatzstarken

Weihnachtsgeschäft



- Geschäftsjahr 2025 im Zeichen der IPO-Vorbereitung, des Aufbaus interner Strukturen und der Einführung

zentraler Prozesse



- Ergebnis 2025 durch außerordentliche Aufwendungen von über EUR 1 Mio. belastet

Gesellschafterdarlehen in Eigenkapital umgewandelt: nahezu schuldenfreier Jahresabschluss 2025,

kurzfristige Darlehen 2026 vollständig zurückgeführt



- Durchschnittliche Handelsmarge 2026 weiterhin auf hohem Niveau von 58 % erwartet



- Vorstand sehr zufrieden mit dem bisherigen Geschäftsverlauf 2026 und zuversichtlich für das Gesamtjahr



2025: WEICHENSTELLUNG FÜR BÖRSENGANG UND WACHSTUM



Schüttorf, 25.09.2026 - Die FIT GROUP AG hat im Geschäftsjahr 2025 die organisatorischen und strategischen

Grundlagen für ihren Börsengang und das weitere Unternehmenswachstum gelegt. Im Mittelpunkt standen die

Vorbereitung des IPO, der Aufbau interner Strukturen sowie die Gewinnung und Einarbeitung neuer Mitarbeiterinnen

und Mitarbeiter. 2025 war für die FIT GROUP AG ein Jahr der Transformation. Neben der IPO-Vorbereitung hat das Unternehmen

gezielt in zusätzliches Personal investiert, das für die Wachstumsziele 2026 erforderlich war. Zudem wurde die

Marke FGN - FIT GROUP NUTRITION deutlich gestärkt. Die Supplement-Sparte ist für die Zukunft der FIT GROUP AG

von zentraler Bedeutung: Sie erzielt sehr hohe Margen und lässt einen hohen Anteil wiederkehrender Kunden

erwarten. Darüber hinaus wurde die Zusammenarbeit mit Partnern wie der alpha trading solutions GmbH

angestoßen, und weitere Partner wurden gewonnen. Die 2025 eingeleiteten Maßnahmen zeigen im laufenden

Geschäftsjahr bereits deutlich Wirkung: Für 2026 erwartet das Management einen Umsatz von EUR 3,62 Mio. und

damit ein Wachstum von rund 156 % gegenüber dem Vorjahr.



UMSATZ 2025 UND BELASTUNG DURCH IPO-KOSTEN



Mit EUR 1,414 Mio. lag der Umsatz 2025 rund 10 % unter dem Vorjahreswert von EUR 1,571 Mio. Das

Gesamtergebnis enthält außerordentliche Aufwendungen von über EUR 1 Mio. Diese entfallen überwiegend auf den

Börsengang und dessen Vorbereitung sowie auf Maßnahmen, mit denen die weitere Unternehmensentwicklung

nach dem IPO vorbereitet wurde.



2026: DEUTLICHES WACHSTUM SEIT DEM BÖRSENGANG



Im Zeitraum vom 01.01. bis 25.09.2026 steigerte die FIT GROUP AG ihren Umsatz um 82,73 % gegenüber dem

Vorjahreszeitraum. Besonders dynamisch entwickelten sich die Monate nach dem Börsengang im Juni 2026. Für

die verbleibenden Monate - einschließlich des traditionell starken Weihnachtsgeschäfts - rechnet die Gesellschaft

mit weiter steigenden Umsätzen. Für das operative Geschäft erwartet die FIT GROUP AG ein positives

Jahresergebnis.



Ein zentraler Baustein der Wachstumsstrategie ist der konsequente Ausbau des Multichannel-Vertriebs: Die

Produkte sind sowohl online als auch im stationären Handel erhältlich. Beide Kanäle stärken sich gegenseitig -

durch eine höhere Markenpräsenz und zusätzliche Kontaktpunkte mit den Verbraucherinnen und Verbrauchern.



STRATEGISCHE WEITERENTWICKLUNG UND GESTÄRKTE FINANZIERUNGSSTRUKTUR



Parallel zur Vorbereitung auf den Kapitalmarkt hat die FIT GROUP AG 2025 ihre Supplement-Sparte FGN

weiterentwickelt und Gespräche über zusätzliche Vertriebspartnerschaften geführt. Gleichzeitig wurden interne

Abläufe auf die Anforderungen der nächsten Wachstumsphase ausgerichtet.

Auch die Finanzierungsstruktur wurde gestärkt: Gesellschafterdarlehen wurden in Eigenkapital umgewandelt und

bestehen damit nicht mehr als Darlehensverbindlichkeiten. Die Gesellschaft ist nahezu schuldenfrei in das

Geschäftsjahr 2026 gestartet. Im laufenden Jahr wurden zudem sämtliche kurzfristigen Darlehen vollständig

zurückgeführt.



"Wir sind stolz darauf, dass wir 2025 die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft gestellt haben. Trotz

der intensiven IPO-Vorbereitung haben wir unsere Supplement-Marke FGN weiter etabliert und

wichtige Partnerschaften auf den Weg gebracht - bereits 2025 haben wir erste Gespräche mit der

alpha trading solutions GmbH und der EURES GmbH geführt. Diese Vorarbeit zahlt sich aus: Schon

im September 2026 haben wir den Umsatz des gesamten Vorjahres übertroffen. Mit der Entwicklung

seit dem Börsengang sind wir sehr zufrieden. Sie bestärkt uns darin, unseren Kurs konsequent

fortzusetzen", Dilxwax Acar CEO der FIT GROUP AG



HOHE HANDELSMARGEN UND BESSERE EINKAUFSKONDITIONEN



Die FIT GROUP AG erwartet für 2026 unverändert eine durchschnittliche Handelsmarge von 58 % über alle

Produktgruppen hinweg. Neben der Positionierung ihrer Marken profitiert die Gesellschaft von steigenden

Einkaufsvolumina, die bessere Konditionen ermöglichen und das hohe Margenniveau stützen.



"Wir haben in den vergangenen zwei Jahren konsequent daran gearbeitet, unsere Marken zu

etablieren und ihren Mehrwert für die Verbraucher sichtbar zu machen. Dass unsere Kunden unsere

Preise auch in einem anspruchsvollen Marktumfeld akzeptieren, bestätigt diesen Weg. Gleichzeitig

verschaffen uns höhere Einkaufsvolumina bessere Konditionen. So verbinden wir Wachstum mit

attraktiven Handelsmargen", Diyar Acar CMO der FIT GROUP AG.



AUSBLICK AUF DAS GESCHÄFTSJAHR 2026



Für das Geschäftsjahr 2026 strebt die FIT GROUP AG einen Umsatz von EUR 3,62 Mio. an. Gegenüber dem

Vorjahresumsatz von EUR 1,414 Mio. entspricht dies einer Steigerung von rund 156 %. Insbesondere die

Geschäftsentwicklung seit dem Börsengang im Juni bestärkt den Vorstand in seiner Zuversicht, dieses Ziel zu

erreichen.



Weitere Impulse erwartet die Gesellschaft aus dem Ausbau ihrer Vertriebspartnerschaften. Durch die

Zusammenarbeit mit der EURES GmbH wurden zusätzliche Einzelhändler erschlossen und Onlinevertrieb und

stationärer Handel noch enger verzahnt. Darüber hinaus plant die FIT GROUP AG noch 2026 die Einführung einer

Longevity-Produktlinie, die das Sortiment erweitern und in den kommenden Jahren zusätzliche Wachstumschancen

eröffnen soll.Parallel arbeitet die Gesellschaft kontinuierlich an ihrer Kostenstruktur. Durch den Einsatz KI-gestützter Prozesse

wurden bereits deutliche Effizienzgewinne erzielt, die sich insbesondere in geringeren Personalkosten

niederschlagen. Gemeinsam mit den verbesserten Einkaufsbedingungen und der gestärkten Finanzierungsstruktur

unterstützt dies die weitere Geschäftsentwicklung.



Der Vorstand zeigt sich mit dem bisherigen Verlauf des Geschäftsjahres 2026 sehr zufrieden. Die Fortschritte im

Vertrieb, die anhaltend hohen Handelsmargen und die konsequente Umsetzung der strategischen Maßnahmen

bilden aus Sicht des Managements eine solide Grundlage für weiteres Wachstum.



GESCHÄFTSBERICHT 2025

Den vollständigen Geschäftsbericht finden Sie unter: www.fitgroup-ag.com/ir



ÜBER DIE FIT GROUP AG



Die FIT GROUP AG mit Sitz in Schüttorf baut starke Marken im wachsenden

Markt für Gesundheit, Performance und Ernährung auf. Unter ihrem Dach

führt sie zwei eigenständige Marken: FGN - FIT GROUP NUTRITION

(Nahrungsergänzungsmittel) und FITGUN (Recovery-Produkte wie

Massagepistolen). Die Produkte werden online sowie über etablierte

Partner im stationären Handel vertrieben.

Das Unternehmen wurde am 2. Juli 2020 von Dilxwax Acar und Diyar Acar

gegründet. Seit dem 18. Juni 2026 ist die Aktie der FIT GROUP AG im

Segment direct market plus der Wiener Börse handelbar.



INVESTOR RELATIONS



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Nordring 61, 48465 Schüttorf

investorrelations@fitgroup-ag.com

+49 1517 4554890

fitgroup-ag.com



Hinweis: Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf den gegenwärtigen Einschätzungen und Annahmen des Vorstands der FIT GROUP

AG beruhen. Sie unterliegen Risiken und Unsicherheiten, sodass die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen wesentlich von den ausdrücklich oder

implizit getroffenen Aussagen abweichen können. Die FIT GROUP AG übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren. Diese

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