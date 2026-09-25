München (ots) -- MagentaSport zeigt alle deutschen Spiele und ab dem Viertelfinale alle Partien live- Neue Saison der Basketball Champions League startet bereits am 6. Oktober- Aus Deutschland sind in der kommenden Saison Meister Berlin, Bamberg, Bonn und Vechta dabeiDas MagentaSport-Angebot mit Europas bestem Basketball wird ab dieser Saison noch größer! Die Telekom hat die Exklusiv-Rechte an der Basketball Champions League (BCL) erworben, dem höchsten auf sportlicher Qualifikation basierenden Klubwettbewerb des Basketball-Weltverbandes FIBA. Damit sind alle relevanten internationalen Wettbewerbe mit Bundesligisten bei MagentaSport zu sehen.Dorothea Jacob, Vice President Proposition & Content MagentaTV: "MagentaSport bleibt Home of Basketball. Nach der Verlängerung unserer Kooperation mit dem Deutschen Basketball-Bund setzen wir das nächste starke Zeichen als innovativer Begleiter des Sports, um Basketball noch populärer und sichtbarer zu machen. Und natürlich drücken wir gemeinsam mit allen Basketballfans unseren deutschen Teams die Daumen für eine erfolgreiche Saison auf europäischem Parkett."BCL CEO Patrick Comninos: "Wir freuen uns sehr, MagentaSport als exklusive Heimat der Basketball Champions League in Deutschland begrüßen zu dürfen. Deutschland zählt zu den führenden Basketballmärkten Europas. Mit vier deutschen Klubs im Wettbewerb in dieser Saison sowie der hervorragenden Reichweite und Berichterstattung von MagentaSport freuen wir uns darauf, die Basketball Champions League den Fans im ganzen Land noch näherzubringen und die Spannung sowie die hohe sportliche Qualität unseres Wettbewerbs einem noch breiteren Publikum zu präsentieren."MagentaSport zeigt mit Beginn der BCL-Saison 2026/27 am 6. Oktober alle Spiele des Deutschen Meisters ALBA Berlin, des Pokalsiegers BMA365 Bamberg Baskets, vom Champions League-Sieger 2023 Telekom Baskets Bonn und RASTA Vechta, die sich in der Qualifikation das letzte Ticket gesichert haben, live und exklusiv. Ab dem Viertelfinale sind sämtliche Partien ebenfalls live und exklusiv bei MagentaSport zu sehen, inklusive des "Final Four"-Turniers mit den Halbfinals und dem Finale als krönendem Abschluss der neuen Spielzeit. Insgesamt bietet MagentaSport den Basketballfans in der neuen Saison der Basketball Champions League bis zu 64 Spiele live, von denen auch Highlights angeboten werden. Alle Begegnungen der deutschen Teams und das "Final Four" sind mit deutschem Kommentar zu sehen.Berlin, Bamberg, Bonn und Vechta haben die Playoffs im VisierIn der Basketball Champions League kämpfen in der Saison 2026/27 insgesamt 32 Mannschaften um den Titel. Die Regular Season wird vom 6. Oktober bis 23. Dezember 2026 in acht Vierer-Gruppen mit Hin- und Rückspiel ausgetragen. Die acht Gruppensieger qualifizieren sich direkt für die Zwischenrunde der letzten 16 Teams, die in vier Vierergruppen ausgetragen wird., Die Zweit- und Drittplatzierten treffen in den Play-Ins aufeinander, um die weiteren acht Teilnehmer zu ermitteln. Die jeweiligen Gruppenersten qualifizieren sich dann für die Viertelfinals, die im Best of 3 Modus ausgetragen werden. Die Gewinner der Viertelfinalserien küren im abschließenden Final Four Turnier den Sieger. Als Titelverteidiger geht der litauische Spitzenklub Rytas Vilnius in die neue Spielzeit.Home of Basketball - Europas bester Basketball und die deutschen Nationalteams nur live bei MagentaSportDie Basketball Champions League kommt als weiterer wichtiger Baustein zum ohnehin bereits besten Basketball-Angebot bei MagentaSport hinzu: Die EuroLeague, in der der FC Bayern München die deutsche Fahne hochhält, zeigt MagentaSport komplett live und exklusiv. Aus dem BKT EuroCup zeigt MagentaSport in der Gruppenphase alle Spiele der deutschen Mannschaften und die Playoffs komplett live und exklusiv. Auch die Basketball-Welt- und Europameisterschaften der Männer und Frauen, die U19- und U17-Weltmeisterschaften, weitere Topspiele der deutschen Nationalmannschaften sowie die 3x3 Welt- und Europameisterschaften und zusätzliche 3x3 Top-Events der FIBA World Tour bietet MagentaSport den Basketballfans live.Über MagentaSportMagentaSport bietet ein sehr breites Live-Angebot aus Fußball, Eishockey, Basketball, Golf und vielem mehr. Alle Spiele der 3. Liga, der PENNY DEL, der Google Pixel Frauen-Bundesliga und der EuroLeague. Dazu der BKT EuroCup und Live-Golf mit der PGA Tour, der DP World Tour und dem Ryder Cup. Außerdem die Basketball-Welt- und Europameisterschaften der Herren, Frauen sowie die U19 und U17-Weltmeisterschaften, weitere Topspiele der deutschen Nationalmannschaften sowie die 3x3 Welt- und Europameisterschaften und weitere 3x3 Top-Events der FIBA World Tour.Dazu die Eishockey-Weltmeisterschaften der Herren, Frauen und Junioren, alle Spiele des Deutschland Cups und weitere Topspiele der deutschen Eishockey-Nationalmannschaften. Zusätzlich Topspiele aus der Champions Hockey League und Highlights aller DEL2-Spiele. Außerdem die Hockey Welt- und Europameisterschaften sowie die FIH Pro League. Dazu internationaler Spitzenfußball und weiterer hochkarätiger Live-Sport bei Sportdigital FUSSBALL & Sportdigital1+. Insgesamt mehr als 3.000 Live-Events pro Jahr.Pressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147981/6359013