Düsseldorf (ots) -Zum vierten Mal richtet die ARAG den internationalen ARAG Day aus - und setzt damit ein kraftvolles Zeichen für gleichberechtigten Zugang zum Recht. Am und rund um den 25. September ist der Versicherungskonzern mit seinen internationalen Einheiten aktiv - mit kostenfreien Beratungs- und Informationsangeboten für Menschen, die nur eingeschränkten Zugang zu qualifiziertem Rechtsrat haben. Flankiert wird das Programm erneut durch eigene Aktionen der ARAG Krankenversicherungs-AG und der ARAG Allgemeine Versicherungs-AG.Wer sein Recht nicht kennt, kann es nicht durchsetzen - und wer sich keine Rechtsberatung leisten kann, ist im Ernstfall oft schutzlos. Genau hier setzt der ARAG Day an. Beim diesjährigen Aktionstag erweiterte die ARAG SE ihr Angebot an kostenfreien Rechtsberatungen erneut: Externe Juristinnen und Juristen standen Kundinnen und Kunden der Düsseldorfer Tafel e. V. an gleich vier Ausgabestellen zur Verfügung - neben den bewährten Standorten Garath und Hassels erstmals auch in Derendorf und Gerresheim. Familien aus dem Umfeld des SOS-Kinderdorfs an den Standorten Düsseldorf, Duisburg und Essen erhielten ebenfalls beim Aktionstag Zugang zu einer kostenlosen Rechtsberatung. Zudem unterstützte die ARAG in diesem Jahr erneut eine gemeinsame Aktion der Senioren-Rechtshilfe und der Mietrecht Law Clinic Köln, wo Studierende erfahrene Juristinnen und Juristen bei der Beratung von Seniorinnen, Senioren sowie weiteren Interessierten unterstützten. Im Mittelpunkt des Aktionstags standen insbesondere Fragestellungen rund um das Sozial-, Miet- und Arbeitsrecht.International: Vielfältige Angebote in den ARAG LändernAuch die internationalen Einheiten gestalteten den ARAG Day mit passenden Angeboten. Die ARAG Italien kooperierte mit AIAS Verona, einer Organisation, die sich seit 1964 für Menschen mit Behinderung einsetzt - insbesondere für Kinder mit Down-Syndrom oder Autismus. Im Mittelpunkt standen rechtliche Fragen rund um Sozialleistungen, Vorsorgevollmachten und Betreuung. In Österreich richtete sich der ARAG Day an Schulabgängerinnen und Schulabgänger, die sich erstmals mit rechtlichen Fragen rund um Mietverträge, Studium und den Kauf eines Fahrzeugs beschäftigen. Die ARAG USA arbeitete mit Iowa Legal Aid, United Way und weiteren lokalen Organisationen zusammen: Dabei erhielten Bedürftige in Des Moines kostenlose Unterstützung beim Erstellen wichtiger Rechtsdokumente.Zugang zum Recht als Kern der ARAG UnternehmensphilosophieDer ARAG Day verkörpert die Idee, die das Unternehmen seit seiner Gründung vor über 90 Jahren prägt: Menschen den Zugang zum Recht zu erleichtern. Schon Unternehmensgründer Heinrich Faßbender verfolgte das Ziel, rechtliche Unterstützung für möglichst viele Menschen zugänglich zu machen. "Wir tragen unsere Gründungsidee weiter und helfen Menschen, die es sich schlicht nicht leisten können, qualifizierten Rechtsrat einzuholen. Mit dem ARAG Day schaffen wir gemeinsam mit unseren Partnerorganisationen die entsprechenden rechtlichen Unterstützungsangebote. So machen wir es möglich, sich kostenfrei zu rechtlichen Fragestellungen zu informieren und eine erste niedrigschwellige Orientierung zu erhalten", erläutert Isabel Flaskamp, Abteilungsreferentin "Access to Justice" bei der ARAG SE und Hauptorganisatorin des Aktionstages.Eigene Aktionstage der Konzerngesellschaften jenseits des RechtsschutzgeschäftsDie ARAG Krankenversicherungs-AG legte am ARAG Day den Schwerpunkt auf das Thema Gesundheit: In Zusammenarbeit mit der gemeinnützigen Organisation DEIN MÜNCHEN nahmen Schülerinnen und Schüler der Münchener Mittelschule an der Simmernstraße an praxisorientierten Workshops teil. Die Themen reichten von Lernstrategien zur Vermeidung von Lernstress über Mobbing bis hin zu gesunden Schlafgewohnheiten.Die ARAG Allgemeine Versicherungs-AG ist der Kompositversicherer im ARAG Konzern und zugleich Deutschlands größter Sportversicherer. In dieser Rolle bot sie gemeinsam mit der Stiftung Sicherheit im Sport zwei kostenfreie Webinare für Sportvereine an. Themen waren sichere Sportanlagen, Verletzungsprävention und Sicherheitsmanagement im Vereinsalltag. Als besonderes Highlight verloste die ARAG Allgemeine zudem einen Zertifizierungsprozess: Der Gewinnerverein, die Frankfurter Turn- und Sport-Gemeinschaft 1847 J.P., wird auf dem Weg zur Auszeichnung "Sicherer Sportverein" fachkundig begleitet.Pressekontakt:Kathrin KöhlerChief Sustainability Officer ARAG SETelefon: 0211 963-2225E-Mail: Kathrin.Koehler@ARAG.deOriginal-Content von: ARAG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/29811/6359005