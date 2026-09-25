Frankfurt am Main (ots) -In Frankfurt gehen an diesem Wochenende die Dreharbeiten für die letzte Staffel der hr-Ratesendung "Strassenstars" zu Ende. 22 Jahre lang hat Moderator Roberto Cappelluti durch das preisgekrönte Format geführt.Mit seinem Konzept hob sich "Strassenstars" deutlich von anderen Quiz-Formaten im deutschen Fernsehen ab. Ein dreiköpfiges Prominenten-Rateteam im Studio musste Menschenkenntnis beweisen und Hessinnen und Hessen - die "Strassenstars" - in verschiedenen Kategorien einschätzen: Wissen sie die richtige Antwort auf eine Frage, haben sie eine bestimmte Gewohnheit oder nehmen sie eine Mutprobe an? Von Anfang an führte hr-Kult-Moderator Roberto Cappelluti durch die innovative Unterhaltungssendung, die erstmals am 27. Januar 2004 ausgestrahlt wurde. Ende 2026 werden mit der finalen Staffel dann insgesamt mehr als 680 Folgen gedreht worden sein.hr-Programmdirektorin Julia Krittian würdigte Roberto Cappelluti und sein Team: "Die 'Strassenstars' waren über zwei Jahrzehnte ein Aushängeschild regionaler Fernsehunterhaltung und aus hessischen Wohnzimmern nicht wegzudenken. Mit der finalen Staffel geht eine Ära im Hessischen Rundfunk zu Ende. Während sich die Sendung immer wieder neu erfunden hat und verschiedene Prominente im Ratepanel saßen, gab es eine Konstante: Roberto Cappelluti. Er hat mit Witz, Souveränität und viel Empathie die Menschen auf der Straße interviewt und mit seinem Charme nicht nur die Show geprägt, sondern auch über viele Jahre die Herzen der Hessinnen und Hessen erreicht. Dafür sind wir ihm sehr dankbar und froh darüber, ihn auch nach Ende des Formats bei uns im hr zu haben."Zum Rateteam gehörten Prominente wie Bodo Bach, Bettina Tietjen, Jörg Thadeusz, Henni Nachtsheim, Susanne Fröhlich und Bastian Pastewka. Roberto Cappelluti kannten die Zuschauerinnen und Zuschauer bereits aus anderen Formaten, etwa der legendären Show "Late Lounge" oder als Moderator von "Music Hall". Seit vielen Jahren kommentiert Cappelluti außerdem den Großen Frankfurter Fastnachtsumzug im hr-fernsehen und gehört damit fest zur fünften Jahreszeit in Hessen.2010 wurden die "Strassenstars" mit dem europäischen Fernsehpreis Prix CIRCOM für ihre Nähe zu den Zuschauern und ihr besonderes Konzept ausgezeichnet. Bemühungen, das lineare Fernsehformat an die zunehmend digitaler werdenden Nutzungsbedürfnisse des Publikums anzupassen, waren leider nicht erfolgreich genug. Daher produziert der hr nach der aktuellen Staffel keine weiteren Folgen. Fans der Sendung können aber auch weiterhin die aktuellen und vergangenen Folgen der "Strassenstars" anschauen.Die finale Staffel ist ab Donnerstag, 22. Oktober, jeweils um 22 Uhr im hr-fernsehen und jederzeit in der ARD Mediathek zu sehen.Zur hr-Presseseite (https://www.hr.de/presse/index.html)Pressekontakt:Desk KommunikationTel.: 069 155 3500E-Mail: kommunikation@hr.deHERAUSGEBERHessischer RundfunkKommunikationTel.: 069 155 3500E-Mail: kommunikation@hr.deOriginal-Content von: HR Hessischer Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/177784/6359003