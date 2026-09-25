NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für JPMorgan vor Zahlen von 370 auf 365 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die fundamentale Lage des Bankensektors dürfte insgesamt günstig bleiben, schrieb David Chiaverini am Mittwoch mit Blick auf die anstehenden Zahlen zum dritten Quartal. Das Wachstum der Kredite und die Dynamik der Nettozinsmargen könnten etwas abnehmen, aber das ändere nichts an der positiven Einschätzung./mf/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2026 / 17:54 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2026 / 00:01 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: US46625H1005
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2026 / 17:54 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2026 / 00:01 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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