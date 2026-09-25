Der Nasa-Rover Perseverance entdeckte im Marskraters Jezero überraschender Weise Spuren der Interaktion von Wasser und Gestein aus unterschiedlichen Zeiträumen. Darunter sind Hinweise auf heißes Wasser - und damit potenziell auf mikrobiologisches Leben. "Wenn es eine Sache gibt, die ich nach zehn Jahren Arbeit mit Mars-Rovern gelernt habe, dann ist es, dass der Mars einen ständig mit Überraschungen bombardiert", sagte Candice Bedford in einer Pressemitteilung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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