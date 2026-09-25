Köln/Hamburg (ots) -Mit einer 360° Open Air-Bühne, 13 aufstrebenden Pop-Acts, einem bundesweiten Newcomer-Open Call hat YOUCOOK beim Hamburger Reeperbahn Festival 2026 einen neuen Ort für musikalische Entdeckungen, Begegnungen und Genuss geschaffen.Neue Stimmen der deutschen Pop-Szene, ein Hamburger Newcomer-Talent und ein offener Treffpunkt auf dem Reeperbahn Festival: Mit der Premiere der Talentförder-Plattform YOUCOOK Sounds hat Deutschlands beliebteste Marke für frische Ready Meals ihr Engagement beim Reeperbahn Festival in Hamburg ausgebaut. Vom 16. bis 19. September wurde die YOUCOOK Festival Area im frei zugänglichen Reeperbahn Festival Village auf dem Heiligengeistfeld zu einem Ort für Live-Musik, Talentförderung, kulinarische Inspirationen und gemeinschaftliche Festivalmomente.Unter dem Motto "for the hungry artists" präsentierte die neue YOUCOOK Sounds-Förderplattform insgesamt 13 aufstrebende Pop-Acts auf einer 360°-Open Air-Bühne. Das finale Line-up vereinte Lovis, ChiChi, Zoltani, Robine, Sharaktah, Ambre Vallet, Frederik, Katlix, LoSin, Ceci, Markmoon und Meller sowie die Hamburger Deutschpop-Künstlerin Bella Reed, die den YOUCOOK Sounds-Open Call für einen Festivalauftritt und die Teilnahme an der Reeperbahn Festival Conference gewann. Damit erhielt Bella Reed die Gelegenheit, Sessions, Mentoring-Angebote und gezielte Networking-Formate eines der wichtigsten europäischen Treffpunkte der internationalen Musikbranche wahrzunehmen.Mit einer Mischung aus Indie-Pop, Deutschpop, Singer-Songwriter-Elementen, Hip-Hop, R&B, Soul und elektronisch geprägtem Pop spiegelte das Programm die stilistische Vielfalt einer jungen Musikszene wider. Die YOUCOOK Sounds-Bühne ermöglichte Festivalbesucher: innen, Künstler: innen aus unterschiedlichen Regionen Deutschlands in einem offenen Live-Setting zu erleben und neue musikalische Lieblingsacts zu entdecken. Mit Catering für die Backstage-Crews im Reeperbahn Festival Village sowie in den legendären Clubs Uebel & Gefährlich und Mojo Club sorgte YOUCOOK zudem für Genussmomente auch hinter der Bühne.Tour-Support für aufstrebende Artists Sharaktah und Meller sowie weitere Förderung für Newcomerin Bella ReedÜber die Open Air-Bühnenauftritte der 13 Artists auf Europas größtem Clubfestival und Branchentreff hinaus fördert YOUCOOK den Hamburger Rapper und Songwriter Sharaktah und die Indie-Pop-Sängerin Meller mit einem Sponsoring ihrer im Oktober anstehenden Tourneen. Vom 21. Oktober bis zum 5. November geht Sharaktah nach zweijähriger Schaffenspause mit seinem neuen und gleichnamigen Album mit Auftritten in 13 Städten auf Deutschland-Tournee. Für Meller geht es mit ihrer "klein sein"-Tour schon ab dem 8. Oktober wieder in fünf Städten auf die Bühne. Zudem erhält die Newcomerin und Open Call-Gewinnerin Bella Reed von YOUCOOK weitere Förderung für neue Projekte."Mit YOUCOOK Sounds möchten wir Künstler: innen die Möglichkeit geben, sich live mit einem neuen Publikum und der Musikbranche zu verbinden und sie auf ihrem Weg zu unterstützen", sagt Benedikt Meuers, Geschäftsführer von YOUCOOK. "Als Unternehmen mit Startup-Wurzeln wissen wir, wie wichtig es ist, dass Talent und Leidenschaft auf echte Möglichkeiten für Sichtbarkeit, Austausch und Entwicklung treffen."Musik-Entdeckungen, Kulinarik und Begegnungen für Festival-GenussmomenteDie YOUCOOK Festival-Area ergänzte das musikalische Live-Programm um einen Open Air-Chillout-Raum. Lounge-Mobiliar, von Küchen der Welt inspirierte YOUCOOK-Gerichte und Aktionen für Besucher: innen luden dazu ein, zwischen Konzertbesuchen innezuhalten, neue Energie zu sammeln und sich über musikalische Entdeckungen auszutauschen. Damit entstand im frei zugänglichen Reeperbahn Festival Village auf dem Heiligengeistfeld ein niedrigschwelliger kultureller Treffpunkt, der den Charakter des Reeperbahn Festivals als Ort für Entdeckungen und Austausch über die klassischen Clubspielstätten hinaus ergänzte."Kaum etwas schafft so unmittelbare Genussmomente wie gute Musik und gutes Essen. Mit unserer eigenen Bühne und Festival Area wollten wir beides zusammenbringen und einen Ort gestalten, an dem Festivalgäste Musik, Kulinarik und Begegnungen mit allen Sinnen erleben können", sagt Karola Kentner-Schütz, Head of Marketing bei YOUCOOK. "Die starke Resonanz auf die Auftritte und die positiven Emotionen und Momente zwischen den Artists, dem Publikum und auch unserem Team haben uns gezeigt, wie gut dieser Ansatz zum Reeperbahn Festival passt und dass unsere Marke auch kulturelle Relevanz im Festivalumfeld entfalten kann", so Karola Kentner-Schütz weiter.Pressekontakt:Lars Burmeister - Context CommunicationM +49 151 23 98 72 16E-Mail: burmeister@bcc-hamburg.deOriginal-Content von: YOUCOOK GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183224/6359031