Goldprojekt Fläche 6-mal größer: Jetzt geht die Suche nach mehr Gold richtig los!

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Sonoro Gold hat seine Projektfläche innerhalb weniger Monate mehr als versechsfacht und stößt im bisherigen Projektgebiet bereits auf neue Goldmineralisierung. Die ersten Bohrungen könnten bislang getrennte Grubenbereiche miteinander verbinden. Doch das war nur der Auftakt: Weitere 40.000 Bohrmeter sollen zeigen, wie groß das Goldsystem unter Cerro Caliche wirklich ist.
Sonoro Gold hat seine Projektfläche innerhalb weniger Monate mehr als versechsfacht und stößt im bisherigen Projektgebiet bereits auf neue Goldmineralisierung. Die ersten Bohrungen könnten bislang getrennte Grubenbereiche miteinander verbinden. Doch das war nur der Auftakt: Weitere 40.000 Bohrmeter sollen zeigen, wie groß das Goldsystem unter Cerro Caliche wirklich ist.
Sonoro sichert sich ein ganzes Goldrevier
President und CEO Kenneth MacLeod erklärte im Interview, Sonoro habe die vollständig kontrollierte Projektfläche seit Januar 2026 von 1.350 auf 8.215 Hektar ausgebaut. Hinzu komme eine Beteiligung
von 51 Prozent an weiteren rund 454 Hektar. Zusammen entspricht das grob der Fläche von mehr als 12.000 Fußballfeldern.
Hinter dem schnellen Ausbau stand auch Zeitdruck. Nach MacLeods Angaben interessierten sich weitere Unternehmen für die umliegenden Konzessionen. Sonoro habe deshalb 23 Konzessionen mit 4.239,10 Hektar für 5,17 Millionen USD gesichert. Das Ziel: aus zuvor getrennten Flächen ein zusammenhängendes Explorationsgebiet formen - und damit die Chance auf ein wesentlich größeres Goldsystem eröffnen.
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