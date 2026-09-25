Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Das US-amerikanische Technologieunternehmen Dell International LLC hat eine neue Unternehmensanleihe (ISIN US24703DCXXX/ WKN A4E00Y) mit einem Volumen von bis zu 1 Milliarde US-Dollar aufgelegt, so die Börse Stuttgart.Die Anleihe biete einen festen Jahreszinssatz von 5,900%, der halbjährlich ausgezahlt werde. Die erste Zinszahlung erfolge am 1. Oktober 2026, das Laufzeitende sei der 1. April 2037. Die Anleihe sei ab einem Mindestbetrag von 2.000 US-Dollar erhältlich. Der aktuelle Kurs liege bei rund 99,34% (Stand: 23.09.2026), die Rendite bis zur Fälligkeit betrage aktuell etwa 5,99%. Für Anleger aus dem Euro-Raum bestehe neben dem Investmentrisiko auch ein Währungsrisiko, da die Anleihe in US-Dollar gehandelt werde. Moody's bewerte Dell International LLC mit einem Investment-Grade-Rating von Baa2. (News vom 24.09.2026) (25.09.2026/alc/n/a) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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